Спортивный арбитражный суд до сих пор не получил апелляцию от Камилы Валиевой на решение о недопуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Ситуация вызвала удивление у российских болельщиков, поскольку ранее фигуристка заявляла о намерении добиваться пересмотра решения и продолжить борьбу за возможность выступать на крупных турнирах.

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Как сообщили в пресс-службе CAS, на данный момент в суд не поступала жалоба от Валиевой по делу об отказе в нейтральном статусе. При этом обращения от других российских фигуристов, оказавшихся в аналогичной ситуации, уже зарегистрированы.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в предоставлении нейтрального статуса Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Александра Степанова / Иван Букин. Впоследствии Кондратюк, Степанова и Букин направили апелляции в CAS, тогда как документов от Валиевой суд пока не получил.

"На сегодняшний день CAS не получал никакой апелляции от Камилы Валиевой по этому делу", – заявили ТАСС в пресс-службе суда.

При этом ранее сама Валиева не раз заявляла, что собирается защищать свои права. Однако на помент публикации этой новости в CAS соответствующая жалоба так зарегистрирована и не была.

На фоне этого среди российских болельщиков начались активные обсуждения причин задержки. Многие пользователи признались, что были уверены в том, что документы уже давно направлены в суд.

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"Тоже не понимаю. Я думала, что сторона Камилы давно уже апелляцию подала, новости про это были", – написала одна из болельщиц.

Другие задавались вопросом, не принято ли решение вовсе отказаться от обжалования.

"А был ли мальчик? В смысле, что апелляцию точно подавали или решили, что перспектив нет", – говорится в одном из комментариев.

Главные истории дня

Отдельная часть обсуждения была посвящена срокам подачи документов. Пользователи отмечали, что представители спортсменки традиционно затягивают процесс до последних дней.

"Затянули до последнего дня... не хорошо", – написал один из болельщиков.

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Другой напомнил, что похожая ситуация уже возникала ранее.

"Первую апелляцию в Швейцарский федеральный суд на решение КАС тоже подали в самый последний день срока. Традиция уже", – отметил пользователь.

Некоторые комментаторы и вовсе с иронией отнеслись к происходящему, увидев в ситуации характерную для российского спорта привычку решать важные вопросы в последний момент.

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"В последний момент отправлять это обычная практика, тем более все это делается через электронную почту", – написал один из участников обсуждения.

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022.

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Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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