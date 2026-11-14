В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Какие решения относительно пенсий разработали в правительствеНовые ограничения пенсий: какое решение подготовили в правительстве и почему это не сработаетСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – ГенштабСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – ГенштабГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видео24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видеоОтражение воздушной атаки РФОккупанты атаковали Украину почти сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов удалось сбитьВодительское удостоверение в Украине. ИллюстрацияВо Львовской области полицейский оштрафовал водителя, потому что увидел "D" в техпаспорте: история получила интересное продолжениеСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийУиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РоссиейУиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РоссиейРебенок не хочет стоять во время минуты молчания: психолог объяснила, как правильно реагировать родителямРебенок не хочет стоять во время минуты молчания: психолог объяснила, как правильно реагировать родителям
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
2,2 т.
В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот
Чемпионат мира по хоккею 2027 года запланирован на период с 14 по 30 мая

Международная федерация хоккея (IIHF) оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение, обязывающее допустить российские сборные к международным соревнованиям. Федерация считает, что двое из трех арбитров, рассматривавших иск России, не сообщили о своих профессиональных связях с российской стороной.

Информацию подтвердил источник внутри международной федерации в комментарии изданию The Athletic. Ранее об этом сообщил канадский телеканал TSN.

Основанием для жалобы стали обстоятельства, связанные с участием в судебной коллегии итальянца Джулио Палермо и египтянина Исмаила Селима.

В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

CAS

По данным швейцарского издания Inside Paradeplatz, оба арбитра посещали мероприятия в Москве, связанные с международным коммерческим арбитражем и российскими юридическими структурами.

Читайте также
Елена ПавловаЕлена Павлова
6,9 т.
Обложилась льдом и договорилась с австралийцами: как украинская чемпионка "выживала" в Сенегале и какое решение помогло выиграть "золото"
6,9 т.
Обложилась льдом и договорилась с австралийцами: как украинская чемпионка "выживала" в Сенегале и какое решение помогло выиграть "золото"
Александр ЧекановАлександр Чеканов
5,5 т.
Впервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. Видео
5,5 т.
Впервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,4 т.
Мальдера исключил футболистов "Шахтера" и "Динамо" из сборной Украины на матч против Северной Ирландии
2,4 т.
Мальдера исключил футболистов "Шахтера" и "Динамо" из сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Палермо, который возглавлял коллегию CAS, приезжал в российскую столицу в сентябре 2026 года. Он участвовал в Российском международном арбитражном конгрессе за несколько недель до назначения на дело о допуске российских хоккейных сборных.

В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

Джулио Палермо. Источник: CAS

Селим посещал аналогичную конференцию в Москве в мае 2025 года. По утверждению IIHF, оба арбитра должны были раскрыть эту информацию перед рассмотрением спора, однако не сделали этого.

В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

Исмаил Селим. Источник: CAS

30 октября коллегия CAS в составе Палермо, Селима и британца Марка Говелла единогласно удовлетворила иск Федерации хоккея России. Суд обязал IIHF вернуть российские команды на международные соревнования сезона 2026/27.

В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

Марк Говелл (Британия). Источник: mills-reeve.com

В CAS ранее заявляли, что не располагали информацией о московской поездке Палермо, однако не считают этот факт достаточным основанием для сомнений в его беспристрастности. Сам арбитр утверждал, что не получал вознаграждения за участие в мероприятии и самостоятельно оплачивал перелет и проживание.

В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

сборная России по хоккею. Источник: Jonathan Hayward/The Canadian Press/AP Photo/picture alliance

Теперь IIHF намерена оспорить решение с учетом обстоятельств, которые, по мнению федерации, могли повлиять на независимость судебного разбирательства.

Возвращение России уже вызвало протесты

Решение CAS столкнулось с сопротивлением еще до подачи апелляции. Шесть европейских хоккейных федераций: Дании, Латвии, Норвегии, Финляндии, Чехии и Швеции, заявили об отказе играть против российской сборной на взрослом чемпионате мира 2027 года в Германии, если ее допустят к турниру.

В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

Представителей из РФ никто не хочет видеть на международных площадках. Источник: Иллюстрация создана с помощью ИИ

Отдельная проблема возникла с молодежным чемпионатом мира, который стартует 26 декабря 2026 года в канадской провинции Альберта.

Власти Канады уже заявили, что российские хоккеисты, тренеры и официальные представители не смогут принять участие в соревнованиях. Соответствующее решение касается и тех, у кого уже есть действующие визы.

Кроме того, 13 ноября стало известно еще об одном разбирательстве вокруг российского хоккея. IIHF начала собственную проверку Федерации хоккея России после обращения Федерации хоккея Украины.

В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

Россию не хотят видеть в мировом хоккее

 Чемпионат мира по хоккею 2027 года запланирован на период с 14 по 30 мая. Матчи должны пройти в трех немецких городах: Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Мангейме. Составы двух групп по восемь сборных определили еще весной 2026 года, не включив в них Россию и Беларусь. Тогда же утвердили календарь турнира, а в октябре открыли продажу билетов.

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!