В скандале с возвращением России в мировой хоккей случился новый поворот

Международная федерация хоккея (IIHF) оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение, обязывающее допустить российские сборные к международным соревнованиям. Федерация считает, что двое из трех арбитров, рассматривавших иск России, не сообщили о своих профессиональных связях с российской стороной.

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Информацию подтвердил источник внутри международной федерации в комментарии изданию The Athletic. Ранее об этом сообщил канадский телеканал TSN.

Основанием для жалобы стали обстоятельства, связанные с участием в судебной коллегии итальянца Джулио Палермо и египтянина Исмаила Селима.

По данным швейцарского издания Inside Paradeplatz, оба арбитра посещали мероприятия в Москве, связанные с международным коммерческим арбитражем и российскими юридическими структурами.

Палермо, который возглавлял коллегию CAS, приезжал в российскую столицу в сентябре 2026 года. Он участвовал в Российском международном арбитражном конгрессе за несколько недель до назначения на дело о допуске российских хоккейных сборных.

Селим посещал аналогичную конференцию в Москве в мае 2025 года. По утверждению IIHF, оба арбитра должны были раскрыть эту информацию перед рассмотрением спора, однако не сделали этого.

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30 октября коллегия CAS в составе Палермо, Селима и британца Марка Говелла единогласно удовлетворила иск Федерации хоккея России. Суд обязал IIHF вернуть российские команды на международные соревнования сезона 2026/27.

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В CAS ранее заявляли, что не располагали информацией о московской поездке Палермо, однако не считают этот факт достаточным основанием для сомнений в его беспристрастности. Сам арбитр утверждал, что не получал вознаграждения за участие в мероприятии и самостоятельно оплачивал перелет и проживание.

Теперь IIHF намерена оспорить решение с учетом обстоятельств, которые, по мнению федерации, могли повлиять на независимость судебного разбирательства.

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Возвращение России уже вызвало протесты

Решение CAS столкнулось с сопротивлением еще до подачи апелляции. Шесть европейских хоккейных федераций: Дании, Латвии, Норвегии, Финляндии, Чехии и Швеции, заявили об отказе играть против российской сборной на взрослом чемпионате мира 2027 года в Германии, если ее допустят к турниру.

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Отдельная проблема возникла с молодежным чемпионатом мира, который стартует 26 декабря 2026 года в канадской провинции Альберта.

Власти Канады уже заявили, что российские хоккеисты, тренеры и официальные представители не смогут принять участие в соревнованиях. Соответствующее решение касается и тех, у кого уже есть действующие визы.

Кроме того, 13 ноября стало известно еще об одном разбирательстве вокруг российского хоккея. IIHF начала собственную проверку Федерации хоккея России после обращения Федерации хоккея Украины.

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Чемпионат мира по хоккею 2027 года запланирован на период с 14 по 30 мая. Матчи должны пройти в трех немецких городах: Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Мангейме. Составы двух групп по восемь сборных определили еще весной 2026 года, не включив в них Россию и Беларусь. Тогда же утвердили календарь турнира, а в октябре открыли продажу билетов.