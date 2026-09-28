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В России заявили о "колоссальной психологической травме" у "новой любовницы Путина"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
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В России заявили о "колоссальной психологической травме" у "новой любовницы Путина"
Роднина высказалась о Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева перенесла психологическую травму из-за якобы несправедливой дисквалификации за употребление допинга. Спортсменка была отстранена на четыре года, а после истечения срока наказания у нее отобрали так называемый нейтральный статус, что является издевательством.

Такое лицемерное мнение в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" выразила олимпийская чемпионка и депутатка Госдумы Ирина Роднина. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина потребовал не критиковать Валиеву после ее провального выступления на контрольных прокатах сборной России.

""Вопрос не в санкциях, а в том, что она долгое время отсутствовала и не тренировалась, в отличие от других. Психологическая травма колоссальная. Она заметно выросла", – сказала Роднина.

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В России заявили о ''колоссальной психологической травме'' у ''новой любовницы Путина''

Каміла Валієва була викрита у вживанні допінгу

В России заявили о ''колоссальной психологической травме'' у ''новой любовницы Путина''

Ірина Родніна

Источник: t.me/s/rodninaofficial

До этого сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

 

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

В России заявили о ''колоссальной психологической травме'' у ''новой любовницы Путина''

Володимир Путін і Каміла Валієва.

Источник: РІА «Новини»

В России заявили о ''колоссальной психологической травме'' у ''новой любовницы Путина''

Каміла Валієва.

Источник: Telegram-канал Каміли Валієвої

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно, что Валиева пока не оспаривала лишение "нейтрального статуса".

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