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В России рассказали, кто и как издевается над "новой любовницей Путина"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
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icon 1,8 т.
В России рассказали, кто и как издевается над "новой любовницей Путина"
Фетисов высказался о Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов нелепо обвинил Международный союз конькобежцев (ISU) в издевательстве над фигуристкой Камилой Валиевой. Депутат Государственной думы возмутился лишению россиянки так называемого нейтрального статуса, забыв упомянуть допинговый скандал с ее участием.

Об этом Фетисов заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и соучастник преступлений России против Украины также пожаловался, что страна-агрессорка не смогла "отмазать" Валиеву от наказаний и введенных санкций.

В России рассказали, кто и как издевается над ''новой любовницей Путина''

Каміла Валієва.

Источник: Telegram-канал Каміли Валієвої

"Над девочкой в ISU просто издеваются. Мы все, вместе взятые, не сумели ее защитить. Думаю, что у нее сейчас ужасное настроение", – сказал Фетисов.

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Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В России рассказали, кто и как издевается над ''новой любовницей Путина''

В'ячеслав Фетісов.

Источник: РІА «Новини»

Сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

В России рассказали, кто и как издевается над ''новой любовницей Путина''

Володимир Путін і Каміла Валієва.

Источник: РІА «Новини»

В России рассказали, кто и как издевается над ''новой любовницей Путина''

Каміла Валієва була викрита у вживанні допінгу

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно, что Валиева пока не оспаривала лишение "нейтрального статуса".

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