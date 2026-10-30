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В России размечтались, что выкинут Украину с ЧМ по хоккею и займут ее место

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
147
В России размечтались, что выкинут Украину с ЧМ по хоккею и займут ее место
Россияне хотят заменить украинцев на ЧМ по хоккею

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к своим турнирам. Это решение вызвало настоящий приступ эйфории в стране-агрессорке, а кремлевские пропагандисты уже требуют исключить украинскую команду из числа участников ЧМ-2027.

В России размечтались, что выкинут Украину с ЧМ по хоккею и займут ее место

Хоккеисты сборной России

Подконтрольное администрации диктатора Владимира Путина издание "Советский спорт" уже выдало громкий заголовок "Украину могут исключить из ЧМ-2027 по хоккею ради возвращения России!". Газета ссылается на регламент IIHF – согласно документу представителей РФ после снятия санкций должны вернуть в элитный дивизион вместо команды, которая вышла со второго места дивизиона IA.

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Матч сборных России и Украины на ЧМ-2007

В России размечтались, что выкинут Украину с ЧМ по хоккею и займут ее место

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

В мае именно украинцы впервые за 20 лет вырвали путевку на главный хоккейный ЧМ, уступив лишь Казахстану. Российские пропагандисты уверены, что IIHF теперь обязана заменить нашу команду на сборную страны-агрессорки, которая развязала преступную войну.

В России размечтались, что выкинут Украину с ЧМ по хоккею и займут ее место

Хоккеисты юниорской сборной Украины по хоккею. Источник: ФХУ

В России размечтались, что выкинут Украину с ЧМ по хоккею и займут ее место

Турнирная таблица ЧМ-2026 по хоккею в дивизионе IA. Источник: IIHF

В то же время ряд федераций уже заявили, что выступают категорически против возвращения РФ. Так Финляндия пригрозила бойкотом первенства-2027, а его хозяин Германия увидела в участии россиян серьезные риски.

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