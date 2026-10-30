Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к своим турнирам. Это решение вызвало настоящий приступ эйфории в стране-агрессорке, а кремлевские пропагандисты уже требуют исключить украинскую команду из числа участников ЧМ-2027.

Видео дня

Подконтрольное администрации диктатора Владимира Путина издание "Советский спорт" уже выдало громкий заголовок "Украину могут исключить из ЧМ-2027 по хоккею ради возвращения России!". Газета ссылается на регламент IIHF – согласно документу представителей РФ после снятия санкций должны вернуть в элитный дивизион вместо команды, которая вышла со второго места дивизиона IA.

В мае именно украинцы впервые за 20 лет вырвали путевку на главный хоккейный ЧМ, уступив лишь Казахстану. Российские пропагандисты уверены, что IIHF теперь обязана заменить нашу команду на сборную страны-агрессорки, которая развязала преступную войну.

РЕКЛАМА

В то же время ряд федераций уже заявили, что выступают категорически против возвращения РФ. Так Финляндия пригрозила бойкотом первенства-2027, а его хозяин Германия увидела в участии россиян серьезные риски.

Главные истории дня