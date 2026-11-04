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В России сообщили о "бессрочном отстранение" сборной по футболу от международных турниров

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,4 т.
В России сообщили о "бессрочном отстранение" сборной по футболу от международных турниров
Россия отстранена от международных соревнований

Российский футбольный союз (РФС) не сможет обжаловать в суде отстранение сборных и клубных команд от международных соревнований. Главной проблемой для представителей страны-агрессорки является то, что санкций в ее отношении приняты бессрочные, а не продлеваются каждый сезон, как это устроено в других видах спортах.

Об этом информирует пропагандистский телеканал "Матч ТВ". По данным его источников, именно с этим связано то, что россияне заведомо проиграют спор с международными федерации в случае подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

В России сообщили о ''бессрочном отстранение'' сборной по футболу от международных турниров

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

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В России сообщили о ''бессрочном отстранение'' сборной по футболу от международных турниров

Сборная России во время матча. Источник: РФС

"В отличие от хоккея, где продлевали рестрикции регулярно, и именно последнее такое решение и было обжаловано Федерацией хоккея России в CAS, в футболе в отношении России принято бессрочное решение, и оно уже "просужено" не в нашу пользу", – сообщает "Матч ТВ".

Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал нынешнее отстранение команды самым ужасным моментом истории, вспомнив о матчах с Украиной. Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на "открытых врагов" РФ в Европе и мире.

В России сообщили о ''бессрочном отстранение'' сборной по футболу от международных турниров

Россия изолирована от мирового футбола

В России сообщили о ''бессрочном отстранение'' сборной по футболу от международных турниров

Валерий Карпин. Источник: Чемпионат.com

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России в последнем товарищеском матче сыграла вничью со вторым составом команды Нигерии, выигрывая 3:1.

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сборная России по футболу
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