В России пожаловалась, что ''новой любовнице Путина'' досталась ''непростая судьба''

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметилась нытье о санкциях в отношении фигуристки Камилы Валиевой, которую лишили так называемого нейтрального статуса и допуска к международным турнирам. Депутатка Государственной думы пожаловалась на "непростую судьбу" спортсменки, которая была поймана на употреблении допинга.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также выразила надежду на то, что Валиева сумеет добиться права возвращения себе разрешения выступать на мировых аренах.

"Камиле Валиевой досталась, скажем так, непростая судьба в спорте. И то, что ей пришлось перенести, является всем испытаниям испытанием. Потому что мало кто переживал такие трудные ситуации, как она. Тем более в достаточно юном возрасте. Камила до этого момента все преодолела. Хотелось бы ей пожелать, чтобы она и дальше справлялась со всеми своими проблемами. Понятно, что Камила хочет выступать и хочет побеждать. Она будет для этого делать все необходимое. Я думаю, что ее сильный характер поможет ей в этом", – сказала Журова.

Ранее стало известно, что Валиева не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение об отстранении. Кроме того, в РФ заявили, что спортсменка пропустит всю серию Гран-при сезона 2026/27.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

РЕКЛАМА

Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

Главные истории дня

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.