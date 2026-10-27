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В России пожаловалась, что "новой любовнице Путина" досталась "непростая судьба"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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В России пожаловалась, что "новой любовнице Путина" досталась "непростая судьба"
Журова высказалась о Валиеваой

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметилась нытье о санкциях в отношении фигуристки Камилы Валиевой, которую лишили так называемого нейтрального статуса и допуска к международным турнирам. Депутатка Государственной думы пожаловалась на "непростую судьбу" спортсменки, которая была поймана на употреблении допинга.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также выразила надежду на то, что Валиева сумеет добиться права возвращения себе разрешения выступать на мировых аренах.

В России пожаловалась, что ''новой любовнице Путина'' досталась ''непростая судьба''

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

"Камиле Валиевой досталась, скажем так, непростая судьба в спорте. И то, что ей пришлось перенести, является всем испытаниям испытанием. Потому что мало кто переживал такие трудные ситуации, как она. Тем более в достаточно юном возрасте. Камила до этого момента все преодолела. Хотелось бы ей пожелать, чтобы она и дальше справлялась со всеми своими проблемами. Понятно, что Камила хочет выступать и хочет побеждать. Она будет для этого делать все необходимое. Я думаю, что ее сильный характер поможет ей в этом", – сказала Журова.

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В России пожаловалась, что ''новой любовнице Путина'' досталась ''непростая судьба''

Светлана Журова. Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Валиева не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение об отстранении. Кроме того, в РФ заявили, что спортсменка пропустит всю серию Гран-при сезона 2026/27.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

В России пожаловалась, что ''новой любовнице Путина'' досталась ''непростая судьба''

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

В России пожаловалась, что ''новой любовнице Путина'' досталась ''непростая судьба''

Путин и Валиева. Источник: ТАСС

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.

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