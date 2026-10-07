В России назвали ''большим плюсом'' полное отстранение ''новой любовницы Путина'' от международных турниров

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась оспаривать лишение "нейтрального статуса" для участия в международных соревнованиях ради участия в национальных соревнованиях. Представительница РФ, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, решила сосредоточься на наборе формы.

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Такое нелепое мнение в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" выразила олимпийская чемпионка Светлана Журова. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, возможность сконцентрировать на внутренних турнирах пойдет только в плюс Валиевой.

"В этом тоже есть большой плюс. Сейчас идут турниры серии "челленджер", в которых наши спортсмены уровня Камилы или Саши Трусовой раньше даже не принимали участия. Но сейчас такие условия, когда им надо набирать рейтинг с нуля. На самом деле, так рано входить в форму, а потом держать ее весь сезон – это не очень хорошо. Возможно, Камила присматривается, может, ломать копья об стену сейчас не стоит, и все решится само по себе", сказала Журова.

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

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Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.