В России назвали ''большим плюсом'' полное отстранение ''новой любовницы Путина'' от международных турниров

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоИллюстрация - письменный договор о долгеМужчина скончался, оставив долг в размере более 350 тыс. грн: придется ли семье возвращать кредит банкуИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОВ Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзникахВ Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзниках

В России назвали "большим плюсом" полное отстранение "новой любовницы Путина" от международных турниров

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 1,4 т.
В России назвали "большим плюсом" полное отстранение "новой любовницы Путина" от международных турниров
Журова нелепо оправдала Валиеву

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась оспаривать лишение "нейтрального статуса" для участия в международных соревнованиях ради участия в национальных соревнованиях. Представительница РФ, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, решила сосредоточься на наборе формы.

Такое нелепое мнение в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" выразила олимпийская чемпионка Светлана Журова. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, возможность сконцентрировать на внутренних турнирах пойдет только в плюс Валиевой.

В России назвали ''большим плюсом'' полное отстранение ''новой любовницы Путина'' от международных турниров

Камила Валиева попадалась на допинге

"В этом тоже есть большой плюс. Сейчас идут турниры серии "челленджер", в которых наши спортсмены уровня Камилы или Саши Трусовой раньше даже не принимали участия. Но сейчас такие условия, когда им надо набирать рейтинг с нуля. На самом деле, так рано входить в форму, а потом держать ее весь сезон – это не очень хорошо. Возможно, Камила присматривается, может, ломать копья об стену сейчас не стоит, и все решится само по себе", сказала Журова.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 4,0 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
icon 4,0 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 4,3 т.
Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео
icon 4,3 т.
Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 1,8 т.
"Царит беспорядок": сборной Украины вынесли вердикт после двух подряд фиаско в Лиге наций
icon 1,8 т.
"Царит беспорядок": сборной Украины вынесли вердикт после двух подряд фиаско в Лиге наций
В России назвали ''большим плюсом'' полное отстранение ''новой любовницы Путина'' от международных турниров

Светлана Журова. Источник: РИА "Новости"

В России назвали ''большим плюсом'' полное отстранение ''новой любовницы Путина'' от международных турниров

Диктатор Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: ТАСС

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

В России назвали ''большим плюсом'' полное отстранение ''новой любовницы Путина'' от международных турниров

Камила Валиева. Источник: Кадр из видео

В России назвали ''большим плюсом'' полное отстранение ''новой любовницы Путина'' от международных турниров

Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: РИА "Новости"

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

Похожие темы
Фигурное катаниеКамила ВалиеваКамила ВалиеваСветлана ЖуроваСветлана Журова
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться