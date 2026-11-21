Защитник "Порту" Франсишку Моура стал автором одного из самых необычных автоголов сезона. В матче Кубка Португалии против "Паредеша" 27-летний футболист отправил мяч в собственные ворота, после чего не смог сдержать слез и несколько раз попросил тренера заменить его.

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Эпизод произошел 20 ноября в матче четвертого раунда Кубка Португалии. "Порту" принимал на стадионе "Драгау" "Паредеш", выступающий в третьем по силе дивизионе страны, и к 57-й минуте вел со счетом 1:0 благодаря голу Секо Фофана.

После атаки гостей голкипер хозяев Клаудиу Рамуш отразил удар Эррика Сантаны. Мяч отскочил к Моуре, который находился практически перед пустыми воротами. Защитник не испытывал давления со стороны соперников, однако вместо того, чтобы выбить мяч, отправил его в собственную сетку. Счет стал 1:1.

Сразу после ошибки футболист упал на газон, закрыл лицо руками и расплакался. Он показал тренерскому штабу, что хочет покинуть поле, и обратился с просьбой о замене.

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Поддержать Моуру подошли его одноклубники и даже игроки "Паредеша". Голкипер Рамуш протянул защитнику свои перчатки, чтобы тот мог вытереть слезы. Болельщики на трибунах также начали аплодировать футболисту.

Главный тренер "Порту" Франческо Фарьоли не стал сразу менять защитника. Моура продолжил игру, но на 70-й минуте все же уступил место Яну Беднареку. Покидая поле, он получил аплодисменты зрителей.

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Несмотря на автогол, "Порту" избежал вылета из турнира. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии пенальти хозяева победили со счетом 3:1. Главным героем послематчевого противостояния стал Клаудиу Рамуш, отразивший три удара соперников.

После встречи Фарьоли публично поддержал своего футболиста. Тренер напомнил, что ошибки являются частью футбола, и подчеркнул, что команда и болельщики находятся на стороне Моуры.

Момент за несколько часов стал вирусным в сети, набрав под 30 млн просмотров. В комментариях эпизод успели окрестить "самым невероятным автоголом".