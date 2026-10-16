''У нас 150 миллионов футболистов!'' Экс-игрок сборной РФ в угаре сказал, что ждет Россию после допуска к Евро и ЧМ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с КотовымТрамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с Котовым"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборыКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплатыСилы обороны сократили численность армии РФ на 1790 оккупантов и уничтожили 6 вражеских самолетов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии РФ на 1790 оккупантов и уничтожили 6 вражеских самолетов: данные ГенштабаОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. ФотоОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. Фото"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – ReutersРоссия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYTРоссия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYTБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото

"У нас 150 миллионов футболистов!" Экс-игрок сборной РФ в угаре сказал, что ждет Россию после допуска к Евро и ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 456
"У нас 150 миллионов футболистов!" Экс-игрок сборной РФ в угаре сказал, что ждет Россию после допуска к Евро и ЧМ
Мостовой оценил перспективы России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил уверенность в том, что национальная команда из РФ будет участвовать в крупных турнирах сразу же после допуска к отборочным раундам. Экс-полузащитник испанской "Сельты" при этом в качестве аргументы привел численность населения страны-агрессорки.

Об этом Мостовой с пафосом заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Участник двух чемпионатов Европы и мирового первенства-94, который называет себя Царем, отметил, что россияне ни в чем не уступают сборным уровня Венгрии или Северной Македонии.

''У нас 150 миллионов футболистов!'' Экс-игрок сборной РФ в угаре сказал, что ждет Россию после допуска к Евро и ЧМ

Сборная России по футболу. Источник: РФС

''У нас 150 миллионов футболистов!'' Экс-игрок сборной РФ в угаре сказал, что ждет Россию после допуска к Евро и ЧМ

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 7,8 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
icon 7,8 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 480
Во сколько бокс Дюбуа – Уордли 2: время начала чемпионского боя
icon 480
Во сколько бокс Дюбуа – Уордли 2: время начала чемпионского боя
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 135
Суперлига GGBET: расписание трансляций третьего тура
icon 135
Суперлига GGBET: расписание трансляций третьего тура

"Если завтра нас вернут, уверен, что мы сможем бороться за выход на крупные турниры. Сейчас ведь существуют разные варианты отбора, дополнительные возможности. Почему мы должны считать себя слабее Венгрии, Македонии или других подобных сборных? Понятно, что есть топ‑команды, которые почти всегда проходят квалификацию. Но со всеми остальными можно играть. У нас огромная страна. Я всегда говорил, что у нас 150 миллионов футболистов! Только футболом должны заниматься футбольные люди. А у нас значительная часть людей в футболе к нему не имеет отношения. Отсюда и многие проблемы", – сказал Мостовой.

''У нас 150 миллионов футболистов!'' Экс-игрок сборной РФ в угаре сказал, что ждет Россию после допуска к Евро и ЧМ

Александр Мостовой. Источник: "Матч ТВ"

''У нас 150 миллионов футболистов!'' Экс-игрок сборной РФ в угаре сказал, что ждет Россию после допуска к Евро и ЧМ

Россия изолирована от мирового футбола

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на "открытых врагов" РФ в Европе и мире.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России в последнем товарищеском матче сыграла вничью со вторым составом команды Нигерии, выигрывая 3:1.

Похожие темы
сборная России по футболу
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться