''В городе невозможно выйти на улицу. Мы уедем'': жена легендарного футболиста рассказала о трудностях в Италии

Семья легендарного футболиста сборной Бельгии Кевина де Брюйне столкнулась с трудностями жизни в итальянском Неаполе после перехода игрока в местный "Наполи". Из-за навязчивого внимания фанатов 35-летний полузащитник, его дети и жена хотят как можно скорее переехать в Лимбург.

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Об єтом в интервью изданию The Touchline рассказала супруга Мишель Лакруа. По ее словам, в Неаполе совершенно другое отношение к команде и ее игрокам, чем это было в Манчестере, где Кевин выступал за "Сити". Жители города в буквальном смысле живут футболом из-за чего у семьи де Брюйне нет возможности даже спокойно прогуляться по улицам и паркам.

"Мы все чаще повторяем друг другу: "Мы уедем жить в Лимбург. И чем быстрее мы окажемся там, тем лучше". В Неаполе Кевин ведет крайне замкнутую жизнь, полную ограничений. Это приносит ему мало удовольствия. Мы совершенно ничего не можем делать в этом городе вместе как семья. В Манчестере мы могли спокойно выйти из дома на прогулку, и никто вокруг даже не делал ни одной фотографии. В Неаполе подобное просто невозможно", – сказала Лакруа.

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Отметим, что де Брюйне перешел в "Наполи" летом минувшего года на правах свободного агента, подписав двухлетнее соглашение. За итальянскую команду бельгиец провел 36 матчей во всех турнирах, забив девять голов и сделав шесть результативных передач.

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