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"У меня начинается". Магучих сделала откровенное признание про свою карьеру

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
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"У меня начинается". Магучих сделала откровенное признание про свою карьеру
Наша титулованная легкоатлетка прокомментировала знаковое событие в Киеве

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих рассказала о возвращении в Украину и ближайших планах в спорте. По словам легкоатлетки, отдых для нее подходит к концу, а уже с 15 октября начнется подготовка к зимним соревнованиям.

"Отдых завершается. С 15 октября у меня начинается подготовка к зимним соревнованиям, потому что у нас в этом году будет зимний чемпионат Европы в помещении, а затем чемпионат мира в помещении. Поэтому в спорте все стабильно", – заявила Магучих.

''У меня начинается''. Магучих сделала откровенное признание про свою карьеру

Ярослава Магучих

Ярослава призналась, что каждый приезд домой приносит ей положительные эмоции и помогает восстановить силы.

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"У меня всегда только положительные эмоции от Украины, потому что я очень люблю возвращаться домой. Это дает мне силы, заряжает меня. Поэтому я очень рада, несмотря ни на что, быть дома", – цитирует 25-летнюю спортсменку Tribuna.com.

''У меня начинается''. Магучих сделала откровенное признание про свою карьеру

Ярослава Магучих

По словам титулованной прыгуньи, пребывание в Украине также помогает ей готовиться к новому сезону. Она напомнила, что в прошлом году сознательно провела зимний подготовительный период дома, поскольку хотела больше времени провести в Украине.

"Мне немного уже надоело, я хотела побыть дома. Я хотела зарядиться этой энергией, и у меня получилось. Поэтому сейчас, как никогда, я понимаю, что родная земля заряжает", – отметила легкоатлетка.

''У меня начинается''. Магучих сделала откровенное признание про свою карьеру

Ярослава Магучих

Сейчас период отдыха у Магучих подходит к завершению. С 15 октября она начнет подготовку к зимнему сезону.

Главными соревнованиями этой части года для спортсменки станут чемпионат Европы в помещении и чемпионат мира в помещении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ярослава Магучих стала обладательницей именной звезды в центре украинской столицы. Торжественная церемония прошла 7 октября на "Площади звезд", где после длительного перерыва возобновили открытие памятных знаков выдающимся украинцам.

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