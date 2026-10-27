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У киевлян нет шансов: Маркевич высказался о матче "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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У киевлян нет шансов: Маркевич высказался о матче "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины
Маркевич оценил матч "Динамо" и "Шахтера"

Легендарный футбольный тренер Мирон Маркевич назвал Кубок Украины единственным шансом для киевского "Динамо" взять трофей в сезон 100-летия клуба. Бывший наставник "Днепра" и харьковского "Металлиста" накануне игры "бело-синих" с донецким "Шахтером" в 1/8 финала второго по значимости национального турнира подчеркнул, что столичный клуб не выиграет "золото" чемпионата.

Об этом Маркевич заявил в интервью порталу Meta.ua. По словам опытного специалиста, наверняка болельщики и эксперты станут свидетелями традиционного развития события для противостояний "Шахтер" и "Динамо", когда донецкая команда будет контролировать мяч, а киевская сделает ставку на контратаки.

У киевлян нет шансов: Маркевич высказался о матче ''Шахтер'' – ''Динамо'' в Кубке Украины

"Динамо" – действующий обладатель Кубка Украины. Источник: ФК "Динамо" Киев

У киевлян нет шансов: Маркевич высказался о матче ''Шахтер'' – ''Динамо'' в Кубке Украины

Мирон Маркевич. Источник: Кадр из видео

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Кажется, сегодня победа им не нужна. Все, что нужно знать о кубковом матче "Динамо" и "Шахтера"
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Кажется, сегодня победа им не нужна. Все, что нужно знать о кубковом матче "Динамо" и "Шахтера"

"Думаю, "Шахтер" будет доминировать, а киевляне постараются поймать соперника на контратаках, поскольку в открытом футболе у киевлян шансов не будет. Кому сейчас победа нужнее? "Динамо". Я не вижу у киевлян шансов на чемпионство в УПЛ. А вот Кубок Украины – это совсем другая история. Если "бело-синие" пройдут "Шахтер", то вероятность победы в этом турнире для них заметно возрастет. Уверен, что динамовцы хотят проявить себя после серьезной критики, обрушившейся на команду после игры в Житомире", – сказал Маркевич.

Отметим, что игра 1/8 финала Кубка Украины состоится 27 октября и начнется в 18:00. Ранее OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч "Шахтер" – "Динамо".

У киевлян нет шансов: Маркевич высказался о матче ''Шахтер'' – ''Динамо'' в Кубке Украины

Игроки "Динамо" перед матчем. Источник: ФК "Динамо" Киев

У киевлян нет шансов: Маркевич высказался о матче ''Шахтер'' – ''Динамо'' в Кубке Украины

Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Источник: ФК "Шахтер"

Накануне очного поединка "Динамо" в первой игре под руководством Мацея Кендзерека обыграло "Кудривку" в УПЛ, а "Шахтер" сыграл 0:0 с "Зарей.

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