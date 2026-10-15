В Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборками

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерлаМама потеряла сознание, а труну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоМама потеряла сознание, а труну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоИллюстрация - посылка TemuВ Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когдаПутин на учениях Центр-2026Под Герасимовым зашатался стул: что скрывается за ширмой масштабных учений "Центр-2026" в РФ и какую роль сыграла операция "Вивальди"Украинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. Фото96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. ФотоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦК

В Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборками

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
В Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборками
Песков отреагировал на отказ Нидерландов пускать в страну российских гимнастов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков нелепо раскритиковал власти Нидерландов, которые отказались выдавать визы лидером сборной России пол спортивной гимнастике для участия в чемпионате мира. При этом он с максимальным пафосом обвинил европейцев в устранении сильнейших конкурентов.

Об этом Песков заявил во время брифинга в Москве в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Один из главных приспешников диктаторского режима Владимира Путина пригрозил Нидерландами разборками в Международном олимпийском комитете (МОК).

В Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборками

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

В Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборками

Мельникову не пустили на ЧМ. Источник: ФГР

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 2,6 т.
"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ
icon 2,6 т.
"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 954
"Шахтер" подобрался к лидерам: турнирная таблица Лиги чемпионов после 2-го тура
icon 954
"Шахтер" подобрался к лидерам: турнирная таблица Лиги чемпионов после 2-го тура
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 801
"Это вызовет раздражение": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам
icon 801
"Это вызовет раздражение": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам

"Здесь налицо попытки определенных стран оказывать влияние на исход соревнований, преднамеренно исключив из соревнований сильнейших. Российская сторона продолжит свои контакты с международными спортивными федерациями, с МОК, с другими международными спортивными властями, с тем чтобы отстаивать интересы наших спортсменов. Наши гимнастки, которым не дали визы, собственно, самые сильные в мире, они туда ехали за первенством. Это хорошо известно", – сказал Песков.

В Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборками

Дмитрий Песков. Источник: РосСМИ

Накануне олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова подтвердила, что не получила визу для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах, назвав это нечеловечиским отношением.

До этого другая золотая медалистка ОИ Светлана Журова заявила, что Европа наносит вред самой себе, отказывая в допуске российским спортсменам.

В Кремле впервые прокомментировали отказ Нидерландов пускать сборную России на ЧМ, пригрозив разборками

Шойгу и Мельникова. Источник: РИА "Новости"

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев обвинил Европу в подготовке войны против России.

Похожие темы
Спортивная гимнастикаДмитрий ПесковДмитрий Песков
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться