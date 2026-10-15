Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков нелепо раскритиковал власти Нидерландов, которые отказались выдавать визы лидером сборной России пол спортивной гимнастике для участия в чемпионате мира. При этом он с максимальным пафосом обвинил европейцев в устранении сильнейших конкурентов.

Видео дня

Об этом Песков заявил во время брифинга в Москве в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Один из главных приспешников диктаторского режима Владимира Путина пригрозил Нидерландами разборками в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Здесь налицо попытки определенных стран оказывать влияние на исход соревнований, преднамеренно исключив из соревнований сильнейших. Российская сторона продолжит свои контакты с международными спортивными федерациями, с МОК, с другими международными спортивными властями, с тем чтобы отстаивать интересы наших спортсменов. Наши гимнастки, которым не дали визы, собственно, самые сильные в мире, они туда ехали за первенством. Это хорошо известно", – сказал Песков.

РЕКЛАМА

Накануне олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова подтвердила, что не получила визу для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах, назвав это нечеловечиским отношением.

До этого другая золотая медалистка ОИ Светлана Журова заявила, что Европа наносит вред самой себе, отказывая в допуске российским спортсменам.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев обвинил Европу в подготовке войны против России.