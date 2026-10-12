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В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катании

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 9,4 т.
В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катании
Валиева не сможет выступать на международной арене

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков максимально пафосно оценил отстранение фигуристки Камилы Валиевой от международных турниров. Спортсменка, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, была лишена так называемого нейтрального статуса.

В комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" Песков пожаловался на трудности, с которыми столкнулась Валиева. Один из главных приспешников диктаторского режима Владимира Путина не упустил нелепой возможности восхититься допингисткой.

В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Путин и Валиева. Источник: Кадр из трансляции

В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Валиева попалась на допинге

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"Она очень сильная девушка, очень сильная спортсменка. Она прошла через большие трудности, прошла с честью, с достоинством. И я уверен, что она и это тоже преодолеет", – сказал Песков.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный спорт (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус.

В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Дмитрий Песков. Источник: ТАСС

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров. Россиянка намеревалась оспорить это решение, но в итоге отказалась идти в CAS.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Путин и Валиева в Кремле

В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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