Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил пафосное мнение о том, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать сборную России к молодежном чемпионату мира-2027 не будет повторено в других видах спорта. По его словам, страна-агрессорка должна сотрудничать с другими ассоциаями для возвращения атлетов на соревнования.

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Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, впервые отреагировав на скандал в мировом хоккее, добавил, что не видит новых рисков для спортсменов из РФ, несмотря на игнорирование IIHF постановления Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

"Может ли решение IIHF стать прецедентом и осложнить возвращение россиян и в других видах спорта& Нет. Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми", – сказал Песков.

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры. Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.

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Кроме того, европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. В свою очередь Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.

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Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.