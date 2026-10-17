''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Бывший главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский, который в настоящее время готовит чемпиона Европы-2026 Назара Чепурного, рассказал о нашей новой звезде. 15-летний Владимир Головин летом завоевал четыре медали юниорского чемпионата, в том числе "золото" на коне и серебро в многоборье, и уже в 2028 году он готов побороться на взрослом уровне с бывшим украинцем Ильей Ковтуном.

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В комментарии OBOZ.UA известный во всем мире специалист, приведший к олимпийскому "золоту" Олега Верняева, отметил колоссальный потенциал Головина. По словам Сартинского, Владимиру предлагали остаться и выступать за Хорватию, но в отличие от серебряного призёра ОИ-2024 Ковтуна, парень из Мелитополя не согласился. И скоро он проявит себя на взрослом уровне.

"Ковтуна будет бить молодой парень Владимир Головин. К этому я его готовлю. Это моя мечта. Он – из Мелитополя. Когда началась полномасштабная война, родители с ним сели в машину и быстро уехали оттуда. Потом мы были вместе в Хорватии, когда туда выехала вся сборная. И вот с 2022 года я с ним работаю", — рассказал Геннадий Людвигович.

"Что я в нём увидел? Трудолюбие. Он выполняет всё, что нужно. Знаете, когда я ещё брал Олега, то говорил: „Главное, чтобы он слушался". Поэтому я и здесь говорил: „Ты должен слушаться. Что тебе говорят, ты должен выполнять". На сегодняшний день так оно и есть. И он растет с каждым днем", – считает тренер.

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Первым серьезным испытанием для молодого спортсмена стал прошедший в этом году чемпионат континента в Загребе, где он четыре раза поднимался на пьедестал, продемонстрировав очень сложные программы.

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"На юношеском чемпионате Европы на брусьях он получил оценку 14,6. В финале взрослых соревнований Ковтун победил с результатом 14,7. Но Ковтун выступал у себя в Хорватии, а этому мальчику всего 15 лет. И на сегодняшний день у него на брусьях программа, которая по базе является одной из самых сильных в мире. У Головина – 6,1, а Ковтун выполнил 5,8. И сейчас еще есть турок, который выполняет 5,9", – отметил Сартинский.

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"Сейчас Головин ездил на соревнования в Египет и там выполнил упражнение на брусьях с оценкой 6,1. И получил оценку 14,65. То есть это оценка, которая позволяет побеждать на чемпионате Европы. А это всего лишь 15-летний мальчик. В 2026 году он впервые участвовал в чемпионате Европы. И он завоевал "золото" на коне, серебряную медаль в многоборье, на брусьях немного ошибся и тоже выиграл "серебро", а всего – четыре медали. В следующем году планирует выступить ещё на юниорском чемпионате мира", – рассказал тренер.

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При этом Головин хотел тренироваться именно у Сартинского и не поддался на предложение из-за рубежа, как это сделал Ковтун: "Они давно хотели сюда ко мне приехать. Ему даже предложили остаться в Хорватии. И в качестве тренера хотели взять его первого тренера. А он сказал: "Нет, я поеду домой. Будем там вместе".

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"И я хочу, чтобы в 2028 году этот мальчик обыграл Ковтуна. Я уже предупреждал недавно: "Ковтун, у тебя есть ещё один год — 2027-й, а дальше — всё (улыбается). Ну, не лично говорил, а ребятам передал, мол, скажите ему, что у него есть ещё один год, 2027-й, когда малыш ещё не может выступать среди взрослых. А когда он начнёт соревноваться, то всё", – предупредил Генналий Людвигович.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тренер сборной Украины рассказал о побеге нашей звезды в Хорватию и встрече с россиянами на помосте.