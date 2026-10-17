''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыНужна помощь в сборе средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 23 тыс. грн ($515)Люди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеЛюди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплатыУмер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в БерлинеУмер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в Берлине"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать Украина"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать Украина"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. Видео"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. ВидеоЧешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте "до пояса". Видео собрало миллионы просмотров за несколько днейЧешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте "до пояса". Видео собрало миллионы просмотров за несколько днейВеликобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об ученияхВеликобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об ученияхВ Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. ФотоВ Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. Фото

"У Ковтуна остался год, а потом его будут бить..." Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Елена ПавловаЕлена Павлова
Time to read3 мин
icon 93
"У Ковтуна остался год, а потом его будут бить..." Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики
Геннадий Сартинский верит в своего юного подопечного Владимира Головина

Бывший главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский, который в настоящее время готовит чемпиона Европы-2026 Назара Чепурного, рассказал о нашей новой звезде. 15-летний Владимир Головин летом завоевал четыре медали юниорского чемпионата, в том числе "золото" на коне и серебро в многоборье, и уже в 2028 году он готов побороться на взрослом уровне с бывшим украинцем Ильей Ковтуном.

В комментарии OBOZ.UA известный во всем мире специалист, приведший к олимпийскому "золоту" Олега Верняева, отметил колоссальный потенциал Головина. По словам Сартинского, Владимиру предлагали остаться и выступать за Хорватию, но в отличие от серебряного призёра ОИ-2024 Ковтуна, парень из Мелитополя не согласился. И скоро он проявит себя на взрослом уровне.

''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Геннадий Сартинский и Назар Чепурный. Источник: facebook.com/nazar.cepurnij

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 26,8 т.
Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"
icon 26,8 т.
Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 15,7 т.
Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"
icon 15,7 т.
Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 3,3 т.
"Мы пытались..." В Италии вынесли вердикт футболисту сборной Украины
icon 3,3 т.
"Мы пытались..." В Италии вынесли вердикт футболисту сборной Украины

"Ковтуна будет бить молодой парень Владимир Головин. К этому я его готовлю. Это моя мечта. Он – из Мелитополя. Когда началась полномасштабная война, родители с ним сели в машину и быстро уехали оттуда. Потом мы были вместе в Хорватии, когда туда выехала вся сборная. И вот с 2022 года я с ним работаю", — рассказал Геннадий Людвигович.

"Что я в нём увидел? Трудолюбие. Он выполняет всё, что нужно. Знаете, когда я ещё брал Олега, то говорил: „Главное, чтобы он слушался". Поэтому я и здесь говорил: „Ты должен слушаться. Что тебе говорят, ты должен выполнять". На сегодняшний день так оно и есть. И он растет с каждым днем", – считает тренер.

''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Владимир Головин. Источник: Киевская федерация спортивной гимнастики

''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Владимир Головин со своим первым тренером. Источник: Киевская федерация спортивной гимнастики

Первым серьезным испытанием для молодого спортсмена стал прошедший в этом году чемпионат континента в Загребе, где он четыре раза поднимался на пьедестал, продемонстрировав очень сложные программы.

"На юношеском чемпионате Европы на брусьях он получил оценку 14,6. В финале взрослых соревнований Ковтун победил с результатом 14,7. Но Ковтун выступал у себя в Хорватии, а этому мальчику всего 15 лет. И на сегодняшний день у него на брусьях программа, которая по базе является одной из самых сильных в мире. У Головина – 6,1, а Ковтун выполнил 5,8. И сейчас еще есть турок, который выполняет 5,9", – отметил Сартинский.

''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Владимир Головин с первым тренером и Геннадием Сартинским

''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Владимир Головин на чемпионате Европы-2026. Источник: European Gymnastics

"Сейчас Головин ездил на соревнования в Египет и там выполнил упражнение на брусьях с оценкой 6,1. И получил оценку 14,65. То есть это оценка, которая позволяет побеждать на чемпионате Европы. А это всего лишь 15-летний мальчик. В 2026 году он впервые участвовал в чемпионате Европы. И он завоевал "золото" на коне, серебряную медаль в многоборье, на брусьях немного ошибся и тоже выиграл "серебро", а всего – четыре медали. В следующем году планирует выступить ещё на юниорском чемпионате мира", – рассказал тренер.

При этом Головин хотел тренироваться именно у Сартинского и не поддался на предложение из-за рубежа, как это сделал Ковтун: "Они давно хотели сюда ко мне приехать. Ему даже предложили остаться в Хорватии. И в качестве тренера хотели взять его первого тренера. А он сказал: "Нет, я поеду домой. Будем там вместе".

''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Владимир Головин с тренером. Источник: The spot lens

''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Владимир Головин. Источник: The spot lens

"И я хочу, чтобы в 2028 году этот мальчик обыграл Ковтуна. Я уже предупреждал недавно: "Ковтун, у тебя есть ещё один год — 2027-й, а дальше — всё (улыбается). Ну, не лично говорил, а ребятам передал, мол, скажите ему, что у него есть ещё один год, 2027-й, когда малыш ещё не может выступать среди взрослых. А когда он начнёт соревноваться, то всё", – предупредил Генналий Людвигович.

''У Ковтуна остался год, а потом его будут бить...'' Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Илья Ковтун завоевал "серебро" в Париже-2024. Источник: НОК

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тренер сборной Украины рассказал о побеге нашей звезды в Хорватию и встрече с россиянами на помосте.

Похожие темы
Спортивная гимнастикаИлья КовтунИлья Ковтун
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться