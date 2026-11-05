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У хоккеиста сборной России из НХЛ "вызвал дискомфорт" вопрос о войне в Украине и он заговорил кремлевской пропагандой

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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У хоккеиста сборной России из НХЛ "вызвал дискомфорт" вопрос о войне в Украине и он заговорил кремлевской пропагандой
Капризов поразил лицемерием

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" ограничил общение журналиста одного из финских изданий с российским форвардом Кириллом Капризовым. Представитель страны-агрессорки выразил восторг по поводу постановления Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о немедленном допуске сборных РФ, а на напоминание о войне в Украине ответил традиционным нарративами кремлевской пропаганды.

Об этом пишет сайт издания Ilta-Sanomat, репортер которого попытался пообщаться с россиянином о бойкоте европейскими командами матчей со сборной страны-агрессорки. Капризов возмутился и потребовал допустить РФ на чемпионат мира. "Конечно, нас должны допустить! Почему нет? Разве вы не хотите, чтобы Россия вернулась?" – сказал хоккеист.

У хоккеиста сборной России из НХЛ ''вызвал дискомфорт'' вопрос о войне в Украине и он заговорил кремлевской пропагандой

Россия столкнулась с бойкотом в хоккею

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У хоккеиста сборной России из НХЛ ''вызвал дискомфорт'' вопрос о войне в Украине и он заговорил кремлевской пропагандой

Кирилл Капризов

После слов о войне России против Украины Капризов начала рассуждения о спорте вне политики, а представитель пресс-службы "Миннесоты" прервал интервью со словами о том, что вопрос событиях об агрессии РФ против нашей страны вызвал у спортсмена дискомфорт.

Напомним, после вердикта CAS Международная федерация хоккея (IIHF) выразила несогласие с ним, а ряд стран уже объявили бойкот РФ. Известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир.

У хоккеиста сборной России из НХЛ ''вызвал дискомфорт'' вопрос о войне в Украине и он заговорил кремлевской пропагандой

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

У хоккеиста сборной России из НХЛ ''вызвал дискомфорт'' вопрос о войне в Украине и он заговорил кремлевской пропагандой

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Марк Кирни отверг возможность участия россиян на молодежном чемпионате мира, который пройдет в его стране.

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