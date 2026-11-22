Футболист молодежной сборной Украины Тимур Тутеров, выступающий за английский "Сандерленд", получил гражданство России в декабре 2020 года. Об этом сообщили журналисты проекта "Следствие.Инфо", изучившие данные российских государственных реестров и утечки из баз данных.

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Согласно информации регистрационного учета МВД России, Тутеров родился в Севастополе, который находится под российской оккупацией. На этом основании 25 декабря 2020 года, когда футболисту было 16 лет, ему выдали паспорт РФ. Сведения о получении российского гражданства также обнаружили в базе Федеральной налоговой службы России.

Журналисты установили, что с 2014 года Тутеров около десяти раз посещал оккупированный Крым. Последнее пересечение российской границы зафиксировано 1 января 2022 года. В тот день футболист вместе с родителями выехал в направлении Украины на автомобиле.

Российское гражданство есть и у родителей игрока. Его мать получила паспорт РФ в октябре 2021 года, а отец восстановил российское гражданство в августе 2025-го. Согласно информации оккупационных властей, семья проживает в Бахчисарайском районе Крыма.

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Тимур Тутеров начинал выступления в украинском футболе. В 2018 году он играл за вышгородский "Диназ", а в феврале 2021-го присоединился к юношеской команде "Колоса" из Киевской области.

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В 2024 года в составе юношеской сборной Украины (до 19 лет) стал бронзовым призером юношеского чемпионата Европы, проходившего в Северной Ирландии. С 2025 года регулярно привлекался в состав молодежной сборной Украины.

В начале ноября главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера сообщил, что рассматривает возможность приглашения Тутерова в основную команду.

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"Что касается вызова Тутерова в основной состав, то я думал об этом. Что касается Тутерова, то мы следим за всеми футболистами", – заявил специалист.

Журналисты "Следствия.Инфо" пытались связаться с футболистом по телефону и направляли ему вопросы в мессенджере, однако ответа не получили.