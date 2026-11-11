Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев нелепо обвинил украинцев в том, что они препятствуют возвращению спортсменов из РФ в международные соревнования. Депутат Государственной думы пожаловался на якобы недопустимые действия наших функционеров.

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Об этом Свищев заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что украинские федерации представляют неопровержимые доказательства несоответствия многих российских атлетов так называемому нейтральному статусу.

"Наши ближайшие соседи украинцы раньше просто присылали на общую почту Международной федерации FIS информацию по россиянам – фото, лайки, посты, даже военные сводки, а теперь заваливают данными каждого члена совета FIS, каждую федерацию. Стараются психологически воздействовать на людей, ответственных за принятие решений. Это недопустимо. Сейчас статус получили уже около 70 наших лыжников и больше 200 спортсменов по всем нашим видам, но, к сожалению, не все лидеры", – сказал Свищев.

При этом он забыл напомнить о том, что главная звезда российских лыж Александр Большунов принимал участие в Z-концерте в поддержку войны в Украине. А олимпийская чемпионка Вероника Степанова является настоящим рупором путинского режима, выдавая агрессивные нападки на другие страны.

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Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал нелепую мысль о том, что Александр Большунов на Z-концерте в поддержку войны в Украине "отстаивал свои права".

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