Донецкий "Шахтер" накануне потерпел поражение в Лиге чемпионов, уступив на поле лондонского ставдиона "Стэмфорд Бридж" стамбульскому "Фенербахче". Для "горняков" эта неудача стала третьей подряд, причем с одним и тем же счетом 0:1. Это стоило "горнякам" места в зоне плей-офф.

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Единственный представитель Украины в основном раунде еврокубков выпал из топ-24 турнирной таблицы ЛЧ. Подопечные турецкого тренера Арды Турана опустились на 26-ю строчку, имея в активе четыре набранных очка после выездной ничьи в Эйндховене и победы над греческим АЕКом.

"Горняки" отстают на два пунктка от последнего проходного места в 1/16 финала. "Шахтеру" еще предстоит сыграть с главным аутсайдером братиславским "Слованом" на выезде, прямыми конкурентами за место в плей-офф "Лейпцигом" в Германии, а также на своем поле с лидером таблицы мадридским "Реалом".

Стоит отметить успехи итальянского "Комо" и испанского "Бетиса", который выиграли по четыре матча и идут в восьмерке лучших. Напомним, что место в топ-8 гарантирует прямую путевку во второй раунд плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, матч "Шахтера" с братиславским "Слован" может переписать историю Лиги чемпионов.