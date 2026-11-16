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"Этот момент настал..." Харлан сделала заявление о карьере

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Ольга Харлан
Ольга Харлан возвращается в фехтование

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о том, что возобновляет карьеру после двухлетнего перерыва, связанного с рождением дочери. 36-летняя саблистка добавила, что вернется на дорожку уже через несколько недель во француузском Орлеане, где состоится этап Гран-при.

Об этом Харлан написала на своей странице в соицальной сети Facebook. Самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпийских игр призналась, что не ждет легкого пути для себя, однако с нетерпением ожидает первых международных соревнований за два года.

''Этот момент настал...'' Харлан сделала заявление о карьере

Украинские саблистки выиграли Олимпиаду-2024. Источник: НОК Украины

''Этот момент настал...'' Харлан сделала заявление о карьере

Харлан объявила о возвращении в спорт. Источник: Facebook Ольги Харлан

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"Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях. Это была большая пауза. И все это время мне очень хотелось сказать: "I’ll be back!" Но я решила еще немного подержать эту новость при себе. И вот этот момент настал… Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда это меня пугало? Увидимся в Орлеане!" – заявила Харлан в своем обращении.

''Этот момент настал...'' Харлан сделала заявление о карьере

Ольга Харлан. Источник: Facebook Ольги Харлан

''Этот момент настал...'' Харлан сделала заявление о карьере

Ольга Харлан и Луиджи Самеле. Источник: Instagram Луиджи Самеле

Отметим, что именно на соревнованиях в Орлеане украинка выходила на помост в последний раз. Тогда она проиграла во втором круге, заняв 17-е место. После этого Харлан взяла паузу в карьере из-за беременности. 14 июня нынешнего года у Ольги и ее бойфренда Луиджи Самеле родилась дочка.

''Этот момент настал...'' Харлан сделала заявление о карьере

Ольга Харлан на Олимпиаде-2024. Источник: Виталий Клюев

Как сообщал OBOZ.UA, женская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала бронзовым призером этапа Кубка мира, обыграв команду России.

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