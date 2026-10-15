''Это вызовет раздражение'': чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Дональд ТрампРазведданные, Starlink и российский дизель: чем Трамп пытается сломить Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки. Интервью с Безсмертным"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерлаВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаПод звуки взрывов собрались сотни людей: как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука и где похоронят звезду "Лиги смеха". ФотоПод звуки взрывов собрались сотни людей: как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука и где похоронят звезду "Лиги смеха". ФотоСколько стоят квартиры в Украине, Польше и ПортугалииСтоимость квартир в 6 раз выше, чем в Украине: за сколько можно купить жилье в ЕСВ центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видеоВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКОтдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. ФотоОтдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. ФотоВ Украине могут пересмотреть цены на продукты из-за атак РФ. ИллюстрацияУкраинцам посоветовали готовиться к новому скачку цен: какие товары подорожают больше всего

"Это вызовет раздражение": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 489
"Это вызовет раздражение": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам
Журова раскритиковала ЕС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразил нелепое мнение о том, что европейцы вредя самим себе, когда не пускают в свои страны российских спортсменов. Депутатка Государственной думы возмутилась том, что в ЕС хотят ввести санкции против атлетов из РФ.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путипа пожаловалась на то, что многие страны отказываются выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.

''Это вызовет раздражение'': чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам

Россия изолирована от мирового спорта.

Украина находится на первом этапе вступления в ЕС

Европейский союз. Источник: Pixabay

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 4,5 т.
"Шахтер" забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. Видео
icon 4,5 т.
"Шахтер" забил два гола в концовке и выиграл исторический матч в Лиге чемпионов. Видео
Артём РоссинскийАртём Россинский
icon 543
Настоящий уровень Лиги чемпионов! Какие уроки стоит извлечь "Шахтеру" после блестящей победы над АЕКом
icon 543
Настоящий уровень Лиги чемпионов! Какие уроки стоит извлечь "Шахтеру" после блестящей победы над АЕКом
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 579
"Шахтер" подобрался к лидерам: турнирная таблица Лиги чемпионов после 2-го тура
icon 579
"Шахтер" подобрался к лидерам: турнирная таблица Лиги чемпионов после 2-го тура

"Это ожидаемо. Но это скорее эмоциональная реакция после того, как некоторые международные федерации сообщили о планируемом переносе соревнований из Европы. Такими потенциальными действиям Европа нанесет вред только себе. Не будет международных соревнований, не будет инвестиций, развитие некоторых видов спорта замедлится. Да, эта история все еще может наносить ущерб нашим спортсменам. Но у международных федераций и Международного олимпийского комитета, как и у всего спортивного мира, это вызовет раздражение", – сказала Журова.

''Это вызовет раздражение'': чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

''Это вызовет раздражение'': чемпионка ОИ из РФ заявила, что Европа вредит сама себе недопуском россиян к турнирам

Светлана Журова. Источник: РИА "Новости"

Накануне эта россиянка обвинила Нидерланды в страхе перед Россией из-за отказа выдавать визы гимнастам национальной сборной для участия в ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев обвинил Европу в подготовке войны против России.

Похожие темы
Светлана ЖуроваСветлана Журова
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться