''Это цирк''. Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом ''Шахтера''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояДания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. ВидеоДания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. ВидеоУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператораУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходятС украинцев начали списывать по 150 грнС украинцев начали списывать по 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить счетаОтключение света в Одессе. Иллюстративное фотоЭнергетики объявили новый график отключений света я: какой режим введут 11 ноябряРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФЛукашенко вылетел в Москву на срочный разговор с Путиным: что известноЛукашенко вылетел в Москву на срочный разговор с Путиным: что известноФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство ПольшиФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство ПольшиДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – Цатурян"После этой роли у меня обнаружили диабет": звезда "Парочки следователей" рассказала о страшной цене своей профессии"После этой роли у меня обнаружили диабет": звезда "Парочки следователей" рассказала о страшной цене своей профессии
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Это цирк". Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом "Шахтера"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
759
"Это цирк". Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом "Шахтера"
Михаил Спиваковский возмущен поведением игроков, отдельно разобрав два эпизода с участием Олега Очеретько

Журналист Михаил Спиваковский выступил с резкой критикой судейства в чемпионате Украины. В авторской программе "ТаТоТаке" он обратил внимание на частые симуляции футболистов и разобрал два игровых эпизода с участием защитника "Шахтера" Олега Очеретько.

''Это цирк''. Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом ''Шахтера''

Олег Очеретько. Источник: ФК Шахтер

По словам Спиваковского, поведение игроков в некоторых ситуациях все чаще напоминает попытки обмануть арбитров, чтобы добиться просмотра VAR и удаления соперника. Журналист заявил, что подобные действия становятся распространенной практикой в УПЛ.

"Это не футбол. Это флешмоб имитаторов, конкурс злых шуток, у кого шутка будет злее. Это шоу Бенни Хилла, это средневековая комедия дель арте", – сказал Спиваковский.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
17,6 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
17,6 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
Александр ЧекановАлександр Чеканов
16,8 т.
Где смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги наций
16,8 т.
Где смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги наций
Александр ЧекановАлександр Чеканов
2,2 т.
"Как можно не вызвать?" Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины
2,2 т.
"Как можно не вызвать?" Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины

Отдельно журналист остановился на двух эпизодах с участием Очеретько. В первом из них, который произошел в первом тайме, защитник "Шахтера" вступил в единоборство с Алимом Тиаре. По оценке Спиваковского, Очеретько сам ударил соперника рукой в грудь, после чего схватился за лицо и упал на газон.

''Это цирк''. Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом ''Шахтера''

Очеретько ударил соперника в грудь. Источник: Кадр из видео

Во втором случае, уже после перерыва, футболист "Шахтера" столкнулся с Николаем Шапаренко. Спиваковский считает, что полузащитник "Динамо" видел приближавшегося Очеретько и намеренно заблокировал его движение. При этом первой реакцией защитника "горняков" снова стало движение рукой к лицу.

''Это цирк''. Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом ''Шахтера''

Очеретько свалился на газон. Источник: Кадр из видео

Журналист обратил внимание на повторяемость подобных действий и призвал арбитров строже наказывать футболистов за симуляции. По его мнению, игроки должны получать желтые карточки за попытки ввести судей в заблуждение.

''Это цирк''. Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом ''Шахтера''

Симуляция Очеретько. Источник: Кадр из видео

Спиваковский также предложил использовать видеоповторы в подобных ситуациях. Он отметил, что VAR не может вмешиваться в эпизоды исключительно для проверки возможной желтой карточки, однако арбитр может обратиться к видеопомощникам при подозрении на агрессивные действия, которые потенциально заслуживают удаления.

"Пока наши арбитры не будут наказывать футболистов карточками за симуляции, весь этот цирк, абсолютно вульгарное шапито, будет продолжаться в каждом матче", – заявил журналист.

''Это цирк''. Журналист жестко раскритиковал судейство в УПЛ и показал кадры с футболистом ''Шахтера''

Михаил Спиваковский. Источник: Кадр из видео

Похожие темы
Премьер-лига УкраиныФК Динамо КиевФК Шахтер
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!