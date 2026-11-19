Кремлевский диктатор Владимир Путин пожаловался на то, что Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборную России к молодежному ЧМ несмотря на постановление Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Военный преступник, на арест которого выдан ордер Международного уголовного суда, назвал ситуацию "грубым нарушением".

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Об этом Путин заявил в комментарии российским пропагандистам после саммита в Китае. Главарь российского террористического государства, который не признает международное право, внезапно заговорил, что в отношении России оно должно действовать и выполняться.

"Что касается неисполнения решений международного спортивного суда – это еще хуже, это означает просто пренебрежение к нормам права, в данном случае – нормам международного спортивного права. Это грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом. Спорт, как и искусство, должен объединять людей, но кто‑то, видимо, не хочет этого объединения, а хочет нарастания тревожной, конфликтной ситуации", – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) не пускать РФ на молодежный ЧМ. Это произошло после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры.

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Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.

Кроме того, европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. В свою очередь Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.

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