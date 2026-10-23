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"Это просто смешно": легендарный трофей, который выигрывал Шевченко, назвали мировым "конкурсом клоунов"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Это просто смешно": легендарный трофей, который выигрывал Шевченко, назвали мировым "конкурсом клоунов"
Баббель высказался о "Золотом мяче"

Чемпион Европы 1996 года в составе сборной Германии Маркус Баббель высмеял награду лучшему футболисту мира "Золотой мяч", накануне церемонии в Лондоне. Бывший игрок мюнхенской "Баварии" и английского "Ливерпуля" назвал вручение приза конкурсом клоунов и призвал его отменить.

Об этом Баббель заявил в интервью изданию BILD. По словам двукратного обладателя Кубка УЕФА и финалиста Лиги чемпионов, отдельно его забавляет реакция некоторых игроков и команд, когда они остаются без наград, так как это выглядит максимально нелепо на фоне субъективного голосования.

''Это просто смешно'': легендарный трофей, который выигрывал Шевченко, назвали мировым ''конкурсом клоунов''

Маркус Баббель

''Это просто смешно'': легендарный трофей, который выигрывал Шевченко, назвали мировым ''конкурсом клоунов''

Андрей Шевченко с "Золотым мячом". Источник: ФК "Динамо" Киев

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"Золотой мяч" – это самый большой конкурс клоунов в мире. Я каждый раз смеюсь до слез, глядя на то, как люди, а часто и целые клубы, обижаются, если их игроков не выбирают. По-моему, это просто смешно. Честно говоря, я бы вообще принципиально отменил подобные индивидуальные номинации в таких командных видах спорта, как футбол", – сказал Баббель.

Отметим, что в 2004 году обладателем "Золотого мяча" стал легендарный украинец Андрей Шевченко. До него наши соотечественники выигрывали приз дважды – в 1975-м это сделал Олег Блохин, а в 1986-м – Игорь Беланов.

''Это просто смешно'': легендарный трофей, который выигрывал Шевченко, назвали мировым ''конкурсом клоунов''

Блохин, Беланов и Шевченко. Источник: instagram.com/adidasukraine

''Это просто смешно'': легендарный трофей, который выигрывал Шевченко, назвали мировым ''конкурсом клоунов''

Дембеле с "Золотым мячом".

Церемония вручения награды нынешнего года состоится в понедельник, 26 октября. Главными претендентами на награду считаются форвард сборной Англии Гари Кейн, легендарный Лионель Месси, а также действующий чемпион мира Ламин Ямаль из Испании. Действующим обладателем "Золотого мяча" является француз Усман Дембеле.

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