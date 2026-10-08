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"Это невозможно": Магучих призналась, почему решила вернуться в Украину ради тренировок

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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"Это невозможно": Магучих призналась, почему решила вернуться в Украину ради тренировок
Магучих тренируется в Украине

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что с минувшего года решила чаще тренироваться в Украине, так как ей стало психологически сложно готовиться к соревнованиям за границей. Мировая рекордсменка в прыжках в высоту отметила, что дома чувствует себя намного спокойнее, несмотря на постоянные обстрелов России.

Об этом Магучих заявила в интервью изданию NV.ua. 25-летняя легкоатлетка из Днепра подчеркнула, что решение проводить тренировки в Украине она приняла совместно со своей наставницей Татьяной Степановой, и это только позитивно повлияло на результаты.

''Это невозможно'': Магучих призналась, почему решила вернуться в Украину ради тренировок

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp

''Это невозможно'': Магучих призналась, почему решила вернуться в Украину ради тренировок

Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту

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"Большую часть подготовки в 2023 и 2024 годах я провела за границей. Чтобы показывать результаты уровня Олимпийских игр, нужно много тренироваться, а при постоянных тревогах это невозможно: приходится идти в укрытие, и это случается часто. Но в прошлом году настал момент, когда психологически стало уже сложно оставаться за границей. Я не вижу родных, я в чужой стране, рядом нет дома. И мы с тренером решили, что все-таки возвращаемся. Поняла, что мне нужно психологически восстановиться именно здесь. И это дало результат: несмотря на обстрелы, несмотря на шахеды, я психологически восстановилась", – сказала Магучих.

''Это невозможно'': Магучих призналась, почему решила вернуться в Украину ради тренировок

Степанова и Магучих. Источник: instagram.com/tatianastepanova7039/

''Это невозможно'': Магучих призналась, почему решила вернуться в Украину ради тренировок

Ярослава Магучих получила именную звезду

Накануне в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.

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