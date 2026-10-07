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Это конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Александр Чеканов
Александр Чеканов
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icon 2,0 т.
Это конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию
Валиева поддерживает Путина

Российская фигуристка Камила Валиева не стала обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) на отзыв так называемого нейтрального статуса. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не получил апелляции от представительницы страны-агрессорки по истечении 21-дневного срока на это.

Об этом в CAS ответили на запрос пропагандистскому информационного агентства ТАСС. "Мы можем подтвердить, что CAS не получал никакой апелляции от Камилы Валиевой", – подчеркнули в суде.

Это конец: ''новая любовница Путина'' окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Камила Валиева на ОИ-2022.

Это конец: ''новая любовница Путина'' окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Диктатор Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: ТАСС

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Это означает, что Валиева смирилась с отстранением от всех международных соревнований и отказалась от претензий к ISU. причины такого шага фигуристки неизвестны. В РФ предполагали, что спортсменка завершит карьеру. Кроме того, стало известно, что Камилу не включили в мировой рейтинг.

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

Это конец: ''новая любовница Путина'' окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Это конец: ''новая любовница Путина'' окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: РИА "Новости"

Это конец: ''новая любовница Путина'' окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Камила Валиева отстранена от международных соревнований. Источник: Кадр из видео

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. 

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