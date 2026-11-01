''Это будет великий бой''. Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео

Александр Усик (25-0, 16 КО) подтвердил намерение провести поединок с 29-летним американцем Давидом Бенавидесом (32-0, 26 КО). Украинский боксер рассматривает возможность возвращения в первый тяжелый вес, где хочет встретиться с действующим чемпионом.

Видео дня

Об этом 39-летний экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе рассказал в интервью Майку Коппинджеру. Журналист напомнил Усику слова его советника Сергея Лапина о планах провести бой с Бенавидесом именно в крузервейте и попросил объяснить такой выбор весовой категории.

"Потому что я зачистил супертяжелый вес и возвращаюсь в свою весовую категорию", – ответил украинец.

Также Усик сообщил, что сейчас весит около 96-97 кг. По его словам, проведение поединка в первом тяжелом весе позволит обоим боксерам выйти на ринг в привычных для этой категории условиях.

Коппинджер уточнил, связано ли решение украинца с желанием не оставлять сопернику никаких оправданий в случае поражения. Усик согласился с таким предположением.

РЕКЛАМА

"Если у меня будет возможность выступить в крузервейте, я вернусь. Это будет великий бой. Потому что Бенавидес – большой чемпион. И я тоже немножко", – сказал украинец.

Бенавидес ранее выступал в суперсреднем и полутяжелом дивизионах, а затем перешел в первый тяжелый вес. Американец остается непобежденным на профессиональном ринге.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA Александр Усик свой последний бой провел 23 мая 2026 года против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Наш соотечественник победил техническим нокаутом в 11-м раунде, хотя до остановки поединка уступал на двух судейских карточках. До этого в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

РЕКЛАМА

Давид Бенавидес 2 мая 2026 года нокаутировал мексиканца Хильберто Рамиреса в шестом раунде.

Благодаря этой победе завоевал титулы WBA и WBO в первом тяжелом весе. В ноябре 2025-го остановил Энтони Ярда техническим нокаутом в седьмом раунде