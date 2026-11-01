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"Это будет великий бой". Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
477
"Это будет великий бой". Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео
Украинский супертяж сделал откровенное признание перед поединком Канело – Мбили

Александр Усик (25-0, 16 КО) подтвердил намерение провести поединок с 29-летним американцем Давидом Бенавидесом (32-0, 26 КО). Украинский боксер рассматривает возможность возвращения в первый тяжелый вес, где хочет встретиться с действующим чемпионом.

''Это будет великий бой''. Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео

Дэвид Бенавидес

Об этом 39-летний экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе рассказал в интервью Майку Коппинджеру. Журналист напомнил Усику слова его советника Сергея Лапина о планах провести бой с Бенавидесом именно в крузервейте и попросил объяснить такой выбор весовой категории.

"Потому что я зачистил супертяжелый вес и возвращаюсь в свою весовую категорию", – ответил украинец.

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''Это будет великий бой''. Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео

Усик подтвердил бой с Бенавидесом

Также Усик сообщил, что сейчас весит около 96-97 кг. По его словам, проведение поединка в первом тяжелом весе позволит обоим боксерам выйти на ринг в привычных для этой категории условиях.

Коппинджер уточнил, связано ли решение украинца с желанием не оставлять сопернику никаких оправданий в случае поражения. Усик согласился с таким предположением.

"Если у меня будет возможность выступить в крузервейте, я вернусь. Это будет великий бой. Потому что Бенавидес – большой чемпион. И я тоже немножко", – сказал украинец.

Бенавидес ранее выступал в суперсреднем и полутяжелом дивизионах, а затем перешел в первый тяжелый вес. Американец остается непобежденным на профессиональном ринге.

''Это будет великий бой''. Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео

Александр Усик с чемпионскими поясами.

Как сообщал OBOZ.UA Александр Усик свой последний бой провел 23 мая 2026 года против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Наш соотечественник победил техническим нокаутом в 11-м раунде, хотя до остановки поединка уступал на двух судейских карточках. До этого в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. 

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Схватка оказалась очень непростой для украинского боксера

Давид Бенавидес 2 мая 2026 года нокаутировал мексиканца Хильберто Рамиреса в шестом раунде.

''Это будет великий бой''. Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео

Бенавидес нокаутировал Рамиреса

Благодаря этой победе завоевал титулы WBA и WBO в первом тяжелом весе. В ноябре 2025-го остановил Энтони Ярда техническим нокаутом в седьмом раунде

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