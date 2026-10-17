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"Три минуты и все". Названа причина смерти знаменитого российского боксера-супертяжеловеса по прозвищу "Русский Тайсон"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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"Три минуты и все". Названа причина смерти знаменитого российского боксера-супертяжеловеса по прозвищу "Русский Тайсон"
Спортсмен долгое время находился в коме

Оторвавшийся тромб стал причиной смерти российского супертяжеловеса Дениса Бойцова, сообщил отец бывшего боксера Николай. По его словам, 40-летнему экс-спортсмену резко стало плохо дома, а смерть наступила за несколько минут.

В комментарии ТАСС отец рассказал, что супруга покормила Бойцова и стала поворачивать его на бок. После этого мужчина начал трястись и посинел. Помочь ему не удалось.

"Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты и все", – сообщил Николай Бойцов.

''Три минуты и все''. Названа причина смерти знаменитого российского боксера-супертяжеловеса по прозвищу ''Русский Тайсон''

Денис Бойцов. Источник: Чемпионат.ком

Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле. В 2006 году он выиграл молодежный чемпионат мира по версии WBC в тяжелом весе, а в 2009-м завоевал интерконтинентальный титул WBA и европейский пояс WBO.

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''Три минуты и все''. Названа причина смерти знаменитого российского боксера-супертяжеловеса по прозвищу ''Русский Тайсон''

Денис Бойцов

В мае 2015 года боксер был найден работниками метрополитена Берлина на железнодорожных путях между двумя станциями с тяжелыми травмами головы и рук. В полицейском рапорте было отмечено, что россиянин был в состоянии алкогольного опьянения.

Он перенес несколько операций, находился в медикаментозной коме, а затем проходил длительную реабилитацию в Германии и России.

''Три минуты и все''. Названа причина смерти знаменитого российского боксера-супертяжеловеса по прозвищу ''Русский Тайсон''

Бойцов так и не оправился от повреждений. Источник: Кадр из видео

За профессиональную карьеру Бойцов провел 37 боев, одержал 36 побед, 27 из них нокаутом. О его смерти стало известно ранее. 

Бойцов считался одним из перспективных представителей супертяжелого дивизиона в начале 2010-х годов. За скорость, силу удара и большое количество досрочных побед он получил прозвище "Русский Тайсон".

''Три минуты и все''. Названа причина смерти знаменитого российского боксера-супертяжеловеса по прозвищу ''Русский Тайсон''

Денис Бойцов проходил реабилитацию в России. Источник: Чемпионат.ком

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