Главный тренер санкт-петербурского "Зенита" Сергей Семак выразил нелепое возмущение отстранением России от международных турниров. 50-летний уроженец Луганской области отметился лицемерием, назвав преступную войну РФ против Украину, направленную на уничтожение нашей страны, конфликтом.

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Об этом Семак заявил в интервью официальному сайту "Зенита". Специалист, помощником которого является предатель Украины Анатолий Тимощук, повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о спорте вне политики и о том, что многие страны ведут веонные действия.

"Футбол упирается на решение некоторых стран. Там, где влияние стран, которые находятся сейчас в конфронтации, меньше, там и проблем меньше. Но все мы, безусловно, ждем, когда все виды спорта и все спортсмены будут в равных условиях, и будем принимать участие во всех турнирах. Почему тогда другие страны допускают, которые принимают участие во множестве конфликтов, а Россию не допускают, здесь вопрос, который все прекрасно понимают, но решения пока нет и страдают в большей степени сейчас спортсмены и болельщики", – сказал Семак.

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Накануне в РФ сообщили о "бессрочном отстранении" российских команд от международных соревнований, исключив передачу дела в спортивный арбитраж.

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Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал нынешнее отстранение команды самым ужасным моментом истории, вспомнив о матчах с Украиной.