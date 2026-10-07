''Надо наказывать'': у Гассиева высказались с угрозами к Джошуа

Российский промоутер Владимир Хрюнов выразил нелепое мнение о том, что Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) не испытает проблем с Энтони Джошуа (30-4, 27 КО). Британец накануне своего поединка против соотечественника Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) назвал представителя РФ в числе возможных будущих соперников, чем и вызвал такую абсурдную реакцию у менеджера.

Видео дня

Об этом Хрюнов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru, комментируя перспективы своего подопечного в супертяжелом весе. Россиянин выдал бред о том, что Гассиев должен легко разобраться с Джошуа, не уточнив, что Мурат в королевском дивизионе проигрывал даже шведскому ветерану Отто Валлину (28-3, 16 KO).

"Джошуа не представляет угрозы для Гассиева в том виде, в котором предстал в поединке с Кристианом Пренгой. Его нужно наказывать, и Мурату стоит смело дать бой. Вероятность этого поединка в России существует, но сначала нужно дождаться результатов боя Джошуа с Фьюри. После этого будем подсчитывать бюджеты", – сказал Хрюнов.

Отметим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) понизила Гассиева в чемпионском статусе, выставив на кон боя Джошуа – Фьюри титул WBA Super. Это вызвало гневную реакцию у самого россиянина.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-владелец титулов в дивизионе Тайсон Фьюри официально достигли соглашения о проведении боя. Противостояние, которое называют боем за звание короля Великобритании, состоится 11 декабря.

Главные истории дня