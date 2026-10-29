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Теннисистка Костюк приехала в Киев и рассказала об апокалипсисе в соцсетях из-за обстрелов

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
144
Теннисистка Костюк приехала в Киев и рассказала об апокалипсисе в соцсетях из-за обстрелов
Костюк высказалась о российских ударах

Вторая ракетка Украины Марта Костюк раскрыла разницу между восприятием информации об обстрелах страны и Киева во время пребывания в самом городе и за границей. По словам теннисистки, когда он приезжает домой, то гораздо спокойнее переживает удары России.

Об этом Костюк рассказала в интервью YouTube-каналу Марички Падалко. 10-я ракетка мира подчеркнула, что ей невероятно сложно читать новости о ракетных и дронов атаках по Киеву, когда она находится на международных турнирах, так как информация создает впечатление о полном кошмаре.

Теннисистка Костюк приехала в Киев и рассказала об апокалипсисе в соцсетях из-за обстрелов

Марта Костюк во время матча

Теннисистка Костюк приехала в Киев и рассказала об апокалипсисе в соцсетях из-за обстрелов

Женская сборная Украины по теннису. Источник: Федерация тенниса Украины

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"Когда я нахожусь тут, в Киеве, то даже во время обстрелов ты можешь ничего не слышать. Два дня были удары, но я просто спала, а когда проснулась, прочитала новости. Когда ты не в Украине, читаешь новости и соцсети, то тебе кажется, что тут просто какой-то апокалипсис. Но я могу сразу сказать, что атмосфера здесь, конечно, другая, чем когда читаешь новости. Я полностью чувствую настроение людей. Я понимаю, через что они проходят", – призналась спортсменка.

Кроме того, Костюк рассказала о своем отношении к русскому языку на фоне агрессии РФ, вспомнив о том, что в детстве ей было трудно говорить исключительно на украинском из-за окружения.

Теннисистка Костюк приехала в Киев и рассказала об апокалипсисе в соцсетях из-за обстрелов

Марта Костюк. Источник: скриншот видео YouTube-канала Марички Падалко

Теннисистка Костюк приехала в Киев и рассказала об апокалипсисе в соцсетях из-за обстрелов

Последствия российской атаки по Киеву. Источник: Фото из соцсетей

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк раскрыла, как ее мама-тренерка поступает с детьми, которые говорят на русском языке между занятиями.

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