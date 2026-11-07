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Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
633
Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке
Соревнование состоится в американском Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA 2026 года, который проходит в американском Индиан-Уэллсе. Ее место в соревновании заняла украинка Марта Костюк, которая была заявлена как первая запасная и все это время тренировалась на кортах в США.

Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке

Костюк тренировалась в США. Источник: instagram.com/martakostyuk/

Марта попала в одну группу с Коко Гофф, Джессикой Пегулой и Линдой Носковой. Первый матч на турнире 24-летняя киевлянка проведет в воскресенье, 8 ноября, против чешской теннисистки.

Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке

Марта Костюк. Источник: instagram.com/martakostyuk/

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Украина впервые в истории будет представлена на Итоговом турнире сразу двумя спортсменками. Помимо Костюк, в соревнованиях примет участие Элина Свитолина.

Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке

Свитолина примет участие в итоговом турнире. Источник: WTA

Казахстанская теннисистка, родившаяся в Москве, отказалась от участия из-за проблем со здоровьем. Рыбакина сообщила, что ее организм пока не готов к новым нагрузкам, поэтому она намерена взять паузу для восстановления и подготовки к следующему сезону.

Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке

Елена Рыбакина. Источник: WTA

"Мне очень грустно сообщать всем моим болельщикам и тем, кто меня поддерживает, что, к сожалению, в этом году мне придется сняться с Итогового турнира WTA. У меня был невероятный сезон, но физически мое тело пока не готово к соревнованиям. Я собираюсь провести некоторое время дома, отдыхая и восстанавливаясь, чтобы подготовиться к сезону-2027", – заявила спортсменка.

Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке

Рыбакина снялась с турнира

Рыбакина также пожелала удачи участницам турнира и отметила, что рассчитывает вернуться в Индиан-Уэллс в марте следующего года.

Для 26-летней теннисистки это соревнование должно было стать возможностью защитить титул. В 2025 году она выиграла Итоговый турнир в Эр-Рияде, одержав победы во всех матчах. Тогда Рыбакина попала в основную сетку в качестве последней участницы, получившей путевку на соревнования.

Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке

Рыбакина выиграла Итоговый турнир 2025

В нынешнем сезоне представительница Казахстана стала первой теннисисткой, гарантировавшей себе участие в итоговом турнире. Этому случилось благодаря победе на Открытом чемпионате США, где она завоевала третий титул на турнирах Большого шлема и поднялась на первую строчку мирового рейтинга.

Теннисистка-чемпионка из Москвы отказалась играть на Итоговом турнире. Место отдали украинке

Рыбакина выиграла US Open

Первый матч Марты Костюк в группе против Линды Носковой на Итоговом турнире WTA начнется 8 ноября 2026 года в 22:00 по киевскому времени.

Свитолина свою встречу на Итоговом турнире против россиянки Мирры Андреевой проведет 9 ноября (понедельник) ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. Уже стало известно, где можно будет посмотреть игру.

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