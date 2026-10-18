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"То,что сейчас испытывают украинцы". Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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"То,что сейчас испытывают украинцы". Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян
Российская фигуристка поздравила мужа с днем рождения

Татьяна Навка опубликовала в Instagram совместные фотографии с пресс-секретарем президентом РФ Дмитрием Песковым в честь его 59-летия и посвятила мужу поздравление. В комментариях к публикации пользователи раскритиковали супругов из-за войны против Украины и призвали их выступить за ее прекращение.

"Пусть этот миг "глаза в глаза" и наш с тобой взгляд в одну сторону длятся вечно. С днем рождения, любимый. Я всегда рядом", – написала 51-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

''То,что сейчас испытывают украинцы''. Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Навка поздравила Пескова с днем рождения. Источник: instagram.com/tatiana_navka

Поздравление сопровождалось архивными снимками, на которых Навка позирует вместе с мужем. Публикация собрала более 13 тысяч отметок "Нравится" и 258 комментариев. При этом большинство откликов были негативные.

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''То,что сейчас испытывают украинцы''. Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Навка и Песков. Источник: instagram.com/tatiana_navka

''То,что сейчас испытывают украинцы''. Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Навка с Песковым. Источник: instagram.com/tatiana_navka

Некоторые пользователи призвали Навку и Пескова обратить внимание на происходящее в Украине. Один из комментариев, получивший 189 отметок "Нравится", гласит: "Я желаю вам испытать то, что сейчас испытывают украинцы!"

''То,что сейчас испытывают украинцы''. Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Комментарии подписчиков. Источник: instagram.com/tatiana_navka

Другой пользователь обратился к супругам с призывом повлиять на ситуацию: "Попробуйте остановить войну". Этот комментарий набрал 259 отметок "Нравится".

''То,что сейчас испытывают украинцы''. Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Комментарии подписчиков. Источник: instagram.com/tatiana_navka

''То,что сейчас испытывают украинцы''. Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Комментарии подписчиков. Источник: instagram.com/tatiana_navka

Еще один пост, собравший 479 отметок, содержал упрек в том, что публичные поздравления и празднования продолжаются на фоне военных действий: "Кому-то война мать родная – танцуют, а люди выживают".

''То,что сейчас испытывают украинцы''. Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Комментарии подписчиков. Источник: instagram.com/tatiana_navka

''То,что сейчас испытывают украинцы''. Навка выложила личные фото с Песковым и получила ответ от россиян

Комментарии подписчиков. Источник: instagram.com/tatiana_navka

В комментариях также предложили супругам отправиться на фронт. "Может взяться за руки и на СВО... Танюша – сестрой милосердия... Муж – в окопы... Может, наконец, подать пример...", – написал пользователь. Его сообщение получило 767 отметок "Нравится".

Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились в 2010 году. В 2014-м у них родилась дочь Надежда, а в 2015 году пара поженилась в Сочи. У фигуристки также есть дочь Александра от предыдущих отношений, у пресс-секретаря президента России четверо детей от предыдущих браков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Навка показала россиянам, как ей хорошо в России с Песковым, и поплатилась за это. Знаменитая фигуристка спровоцировала настоящую волну ненависти у соотечественников после своего поста в Instagram.

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