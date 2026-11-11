Говорят, от футбола не уйти, от футбола нет спасения. Сегодня, друзья, мы вновь поговорим о вашей любимой игре. Играйте в футбол, ходите на стадионы, болейте за любимые команды, пусть они радуют вас. Много интересного о футболе читайте на OBOZ.UA.

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Главным футбольным событием 2026 года, несомненно, стал чемпионат мира. Более месяца он находился в центре всеобщего внимания. С нетерпением мы ожидали результатов матчей мундиаля. Если была такая возможность, до утра просиживали у телевизоров, следя за перипетиями футбольных баталий. Кто-то смотрел матчи в США, кто-то – в Мексике или Канаде, где проходил турнир.

Давайте, друзья, вновь вернемся к событиям незабываемого ЧМ-2026. Ведь все хорошее не забывается, а футбол – это всегда яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Лучшим вратарем чемпионата мира признали испанца Уная Симона. Награду лучшему молодому игроку турнира получил защитник сборной Испании и "Барселоны" Пау Кубарси.

Во время чемпионата, а именно 24 июня, 39 лет исполнилось Лионелю Месси. 13 июля свое 19-летие отметила восходящая звезда мирового футбола Ламин Ямаль. Всего же турнир проходил с 11 июня по 19 июля и объединил 48 сборных, матчи которых принимали 16 городов США, Мексики и Канады.

Бронзовые медали ЧМ-2026 достались сборной Англии. Чемпионы мира 1966 года обыграли в матче за третье место команду Франции со счетом 6:4.

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Перед началом чемпионата его организаторы волновались, удастся ли заполнить трибуны стадионов во всех 16 городах, особенно учитывая довольно высокую стоимость билетов. Однако опасения оказались напрасными: стадионы были заполнены на 99,7 процента. И это несмотря на то, что на вторичном рынке стоимость билетов на финальный матч между Испанией и Аргентиной достигала десятков тысяч долларов. Желающие попасть на решающую игру все равно находились.

Перед ЧМ-2026 защитник сборной Испании Марк Кукурелья пообещал: если его команда завоюет Кубок мира, он сделает на руке татуировку с портретом главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте. Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале со счетом 1:0 после дополнительного времени. А Кукурелья от своего обещания не отказался и действительно сделал татуировку с изображением наставника национальной команды.

Главные истории дня

Так завершился незабываемый чемпионат мира, подаривший болельщикам множество ярких матчей, неожиданных результатов и историй, которые еще долго будут вспоминать любители футбола.

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