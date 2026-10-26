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"Таких, как я, еще не было": Фьюри назвал себя лучшим в истории и вызвал Усика на трилогию

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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"Таких, как я, еще не было": Фьюри назвал себя лучшим в истории и вызвал Усика на трилогию
Усик и Фьюри дважды подрались в 2024 году

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) подтвердил, что намерен провести третий бой с Александром Усиком (25-0, 16 КО). Цыганский король, как называют британского боксера, также назвал себя лучшим представителем королевского дивизиона.

Об этом Фьюри заявил в интервью WSVN Miami, пишет сайт телеканала Sky Sports. 38-летний супертяж из Моркама подчеркнул, что только в поединке против него Усик сможет рассчитывать на огромный гонорар, а это станет дополнительной мотивацией для украинца принять вызхов.

''Таких, как я, еще не было'': Фьюри назвал себя лучшим в истории и вызвал Усика на трилогию

Усик победил Фьюри в первом бою

''Таких, как я, еще не было'': Фьюри назвал себя лучшим в истории и вызвал Усика на трилогию

Тайсон Фьюри.

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"Усик знает, что больше нигде не заработает таких денег, как в бою со мной. Хочешь получить хороший гонорар – выходи против меня. Я считаю себя лучшим супертяжем из всех, кто когда-либо надевал боксерские перчатки. Таких, как я, еще не было. При росте 206 см и весе 125 кг я двигаюсь как средневес – порхаю по всему рингу все 12 раундов. Могу отправить в нокаут любой рукой – хоть в левосторонней, хоть в правосторонней стойке, и уклоняться от ударов, словно легковес. Таких еще не было", – сказал Фьюри.

Интересно, что сам Фьюри ранее заявил о договоренности с Усиком о проведении второго реванша в будущем году в Нью-Йорке. 11 декабря Тайсон подерется с соотечественником Энтони Джошуа (30-4, 27 КО).

''Таких, как я, еще не было'': Фьюри назвал себя лучшим в истории и вызвал Усика на трилогию

Усик победил Фьюри в реванше

''Таких, как я, еще не было'': Фьюри назвал себя лучшим в истории и вызвал Усика на трилогию

Александр Усик

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го он вернулся, победив соперника из России. После этого он прошел польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.

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