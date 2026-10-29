''Ситуация неприятная и тяжелая, но...'' Финляндию вынудили пустить Россию на международные турниры

Федерация лыжного спорта Финляндии не станет препятствовать участию российских спортсменов в первом этапе Кубка мира сезона-2026/27, который пройдет в Руке с 27 по 29 ноября. Глава организации Сирпа Коркатти заявила, что финская сторона намерена соблюдать решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), несмотря на несогласие с допуском россиян.

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"Мы по-прежнему считаем, что ситуация неприятная и тяжелая, и не думаем, что сейчас подходящее время для этого. Однако мы должны придерживаться принятых решений и жить в сложившейся ситуации", – сказала Коркатти в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

По словам главы финской федерации, позиция Швеции, выступившей против участия российских лыжников в чемпионате мира 2027 года, стала неожиданностью. Финская сторона пока не обсуждала возможность аналогичных мер, однако Коркатти отметила, что этот вопрос может быть поднят позднее.

"Сейчас, похоже, российские спортсмены уже в пути. Лично я разочарована этим, но такова ситуация, в которой мы сейчас находимся", –добавила она.

Ранее Федерация лыжного спорта Швеции совместно с Олимпийским комитетом страны обратилась к правительству с инициативой не допустить российских лыжников на чемпионат мира в Фалуне. Организаторы хотят добиться запрета на въезд спортсменов из России, а министр миграции Швеции Юхан Форселль подтвердил, что власти изучают правовые основания для отказа российским и белорусским атлетам в выдаче виз.

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Чемпионат мира в Фалуне пройдет с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

2 сентября Совет FIS утвердил условия допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/27. Для участия в турнирах они должны получить нейтральный статус и подписать соответствующую декларацию. Выступать разрешено только в индивидуальных дисциплинах, без национального флага, гимна и формы. Спортсмены также обязаны соблюдать антидопинговые правила, а за нарушение установленных требований предусмотрены санкции.

Главные истории дня

Принадлежность к спортивным клубам ЦСКА и "Динамо" не станет препятствием для получения нейтрального статуса. FIS одобрила его 45 российским лыжникам.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований по лыжным видам спорта в 2022 году. В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск российской стороны против FIS, обязав международную федерацию допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.

Ранее Мэр Осло Анне Линдбе призвала правительство Норвегии не допускать российских спортсменов к участию в этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене.