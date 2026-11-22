Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины Владислава Ващука Маргарита Сичкар вспомнила о визите в дом неназванного украинского футболиста. По ее словам, интерьер особняка запомнился ей огромным семейным портретом, на котором хозяева дома были изображены в костюмах английских аристократов.

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В разговоре о роскошных интерьерах Маргарита призналась, что однажды побывала в Лондоне в гостях у этого игрока, который в то время выступал в Англии. Его жена также часто ездила в британскую столицу.

"Представь себе огромную картину, на нем изображены она, он и их ребенок. Как английские лорды. Он в этих панталонах, она вот в этом кринолине", – рассказала Сичкар в интервью украинской блогерке Маричке Довбенко.

При этом размер живописи был сопоставим с полотнами, которые можно увидеть в английских замках.

"Вот это кринж. Вот это трешняк", – так Сичкарь описала свою реакцию на увиденное.

Она также вспомнила, что перед визитом муж попросил ее ничего не говорить по поводу интерьера. При этом фамилию футболиста Маргарита называть не стала, предложив зрителям самостоятельно догадаться, о ком идет речь.

Ведущая поинтересовалась, сохранилась ли картина после возможного развода супругов. Однако ответа на этот вопрос в интервью не прозвучало.