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"Сияние финала". Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
987
"Сияние финала". Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт
Первая ракетка Украины зажгла в соцсетях

Первая ракетка Украины Элина Свитолина устроила настоящий "пожар" в соцсетях перед стартом Итогового турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе. 32-летняя теннисистка приняла участие в официальной фотосессии соревнований, представ перед камерами в необычном образе с полупрозрачными чулками и короткой юбкой.

Для съемки Свитолина выбрала бежевую кожаную куртку, голубую рубашку и удлиненную серую юбку или жакет в тонкую полоску. Образ дополнили черные туфли на каблуках и черные чулки с узором. Фотографии украинской спортсменки появились на официальных ресурсах WTA.

''Сияние финала''. Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

"Сияние финала", – подписала кадры Элина.

''Сияние финала''. Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт

Свитолина произвела фурор. Источник: instagram.com/elisvitolina/

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''Сияние финала''. Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт

Элина Свитолина

Фанаты под снимками завалили украинку комплиментами.

"Элина прекрасна", "Такая элегантная, такая красивая", "Наша любимая девочка! Мы тебя любим", "Супермодель Victoria's Secret?" – написали юзеры.

''Сияние финала''. Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт

Комментарии подписчиков. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA. Украинка выиграла соревнования в 2018 году, а в 2019-м дошла до финала. В нынешнем сезоне турнир пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния.

Украинка начнет свое выступление на кортах Индиан-Уэллса в ночь на понедельник, 9 ноября, матчем против Мирры Андреевой

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