''Сияние финала''. Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт

Первая ракетка Украины Элина Свитолина устроила настоящий "пожар" в соцсетях перед стартом Итогового турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе. 32-летняя теннисистка приняла участие в официальной фотосессии соревнований, представ перед камерами в необычном образе с полупрозрачными чулками и короткой юбкой.

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Для съемки Свитолина выбрала бежевую кожаную куртку, голубую рубашку и удлиненную серую юбку или жакет в тонкую полоску. Образ дополнили черные туфли на каблуках и черные чулки с узором. Фотографии украинской спортсменки появились на официальных ресурсах WTA.

"Сияние финала", – подписала кадры Элина.

В этом году организаторы отказались от традиционного общего снимка восьми участниц в вечерних нарядах и подготовили индивидуальные портреты теннисисток. WTA объяснила новый формат желанием подчеркнуть индивидуальность, стиль и личные истории спортсменок.

Фанаты под снимками завалили украинку комплиментами.

"Элина прекрасна", "Такая элегантная, такая красивая", "Наша любимая девочка! Мы тебя любим", "Супермодель Victoria's Secret?" – написали юзеры.

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Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA. Украинка выиграла соревнования в 2018 году, а в 2019-м дошла до финала. В нынешнем сезоне турнир пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния.

Украинка начнет свое выступление на кортах Индиан-Уэллса в ночь на понедельник, 9 ноября, матчем против Мирры Андреевой

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