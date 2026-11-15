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Свитолина за 65 минут разгромила чемпиону Уимблдона и вышла в финал Итогового турнира. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
720
Свитолина за 65 минут разгромила чемпиону Уимблдона и вышла в финал Итогового турнира. Видео
Поединок завершился в двух сетах

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стала финалисткой Итогового турнира WTA 2026 года, который проходит в американском Индиан-Уэллсе. В полуфинале украинская теннисистка уверенно обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (№8 WTA) со счетом 6:2, 6:1, затратив на матч всего 1 час и 5 минут.

Свитолина захватила инициативу с первых геймов и не позволила сопернице навязать борьбу. В первой партии украинка трижды взяла подачу Носковой и завершила сет со счетом 6:2.

Свитолина за 65 минут разгромила чемпиону Уимблдона и вышла в финал Итогового турнира. Видео

Линда Носкова

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Во второй партии преимущество Элины стало еще более убедительным. Она выиграла четыре гейма на приеме, отдала сопернице только один гейм и довела встречу до победы со счетом 6:1.

За матч Свитолина выполнила четыре эйса и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Носкова за весь поединок смогла взять только три гейма.

Свитолина за 65 минут разгромила чемпиону Уимблдона и вышла в финал Итогового турнира. Видео

Свитолина обыграла Носкову

Эта победа стала для украинской теннисистки 11-й над представительницами первой десятки мирового рейтинга в сезоне-2026. По этому показателю она превзошла первую ракетку мира Елену Рыбакину и повторила собственное достижение 2017 года.

Украинка также вошла в число теннисисток, которым удалось пробиться в финал WTA Finals в возрасте 32 лет и старше.

Свитолина за 65 минут разгромила чемпиону Уимблдона и вышла в финал Итогового турнира. Видео

Элина Свитолина

Путь Свитолиной к финалу получился непростым. На старте группового этапа она уступила Мирре Андреевой (№3 WTA) со счетом 4:6, 0:6. Затем Элина обыграла Каролину Мухову (№7 WTA) со счетом 3:6, 6:2, 6:2, а в заключительном матче группы победила Арину Соболенко (№2 WTA) со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Эта победа стала для украинки первой над белорусской теннисисткой за шесть лет.

Свитолина за 65 минут разгромила чемпиону Уимблдона и вышла в финал Итогового турнира. Видео

Элина Свитолина

В финале Свитолина вновь встретится с Андреевой. Матч за титул запланирован на воскресенье, 15 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина в третий раз в карьере вышла в финал Итогового турнира. В 2018 году Свитолина выиграла в финале Итогового турнира в Сингапуре, победив шестую ракетку мира Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2,а в 2019-м дошла до решающего матча.

Свитолина за 65 минут разгромила чемпиону Уимблдона и вышла в финал Итогового турнира. Видео

Свитолина с трофеем

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