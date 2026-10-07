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Свитолина с уверенной победой вышла в четвертьфинал супертурнира в Китае. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
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Свитолина с уверенной победой вышла в четвертьфинал супертурнира в Китае. Видео
Поединок завершился в двух сетах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) обыграла американку Энн Ли (№30 WTA) в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине с призовым фондом в $9.4 млн. Матч на "Бриллиантовом корте" продолжался 1 час 32 минуты и завершился победой украинки со счетом 6:2, 6:3.

Свитолина сразу получила преимущество в первой партии. Она дважды взяла подачу соперницы и повела 4:1. Затем американка отыграла один брейк, однако украинка быстро вернула преимущество, еще раз выиграла гейм на подаче Ли и завершила сет со счетом 6:2.

Свитолина с уверенной победой вышла в четвертьфинал супертурнира в Китае. Видео

Элина Свитолина

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Во второй партии Свитолина начала еще увереннее. Украинка выиграла первые четыре гейма подряд, после чего Ли сократила отставание до 2:4. При счете 4:2 Свитолина удержала свою подачу, а затем довела сет до победы со счетом 6:3.

Свитолина с уверенной победой вышла в четвертьфинал супертурнира в Китае. Видео

При счете 4:2 Свитолина удержала свою подачу

В матче обе теннисистки испытывали проблемы с первой подачей: каждая выиграла по 49% розыгрышей после первого мяча. При этом Свитолина значительно эффективнее действовала на второй подаче, взяв 66% таких очков против 50% у американки.

Ли заработала 12 брейк-поинтов, но смогла реализовать только два из них. Свитолина отыграла 10 возможностей соперницы, а сама использовала пять из 14 брейк-поинтов.

Свитолина с уверенной победой вышла в четвертьфинал супертурнира в Китае. Видео

Элина Свитолина победила американку

Украинка также выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. У Ли два эйса и четыре двойные ошибки.

Эта победа стала для Свитолиной второй в двух очных матчах с Ли. В четвертьфинале China Open украинская теннисистка встретится с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

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