Лучшая теннисистика Украины Элина Свитолина призналась, что не задумывалась о досрочном окончании сезона после развода с французем Гаэлем Монфисом. По словам нашей соотечественницы, она практически сразу исключила отказа вариант выступить на Итоговом турнире-2026, на который она вернулась в нынешнем сезоне после восьмилетнего перерыва.

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Об этом Свитолина рассказала в эфире YouTube-канала Tennis Legends, подводя итоги года, который стал одним из самых успешных в своей карьере. При этом украинка добавила, что советовалась с Монфисом относительно своего решения и тот также выступил за поездку на супертурнир, который принимал американский Индиан-Уэллс.

"Вариант досрочного завершения сезона я даже не рассматривала. Я обсуждала это с Гаэлем и он также выступил за то, что главное – достойно завершить сезон. Мы изначально планировали, что я приеду в США и закончу сезон, несмотря на все обстоятельства, в том числе на психологические сложности, с которыми мне пришлось столкнуться. Выступить на Итоговом турнире было моей целью, и Гаэль меня в этом поддержал. Теперь у нас появилось немного времени, чтобы все уладить, в том числе вопросы, связанные с нашей дочерью. Рада, что все наконец позади", – заявила Свитолина.

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Напомним, на Итоговом турнире-2026 украинка дошла до финала, где проиграла Мирре Андреевой из РФ. После матча представительница страны-агрессорки неожиданно обратилась к Свитолиной. В свою очередь наша теннисистка назвала такое поведение соперницы провокативным.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в середине октября Элина Свитолина объявила о расставании с французом Гаэлем Монфисом после пяти лет брака. Теннисистка также ответила, чувствует ли себя счастливой после развода.