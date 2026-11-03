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Свитолина показала, чем занимается после развода с Монфисом. Фото

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
219
Свитолина показала, чем занимается после развода с Монфисом. Фото
Наша прославленная теннисистка готовится к Итоговому турниру

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией, на которой проводит время на отдыхе. 32-летняя спортсменка опубликовала снимок после объявления о завершении брака с французским спортсменом Гаэлем Монфисом.

На фотографии Свитолина лежит на шезлонге возле панорамного окна. На ней синяя майка и темные шорты, а на заднем плане видны пальма, голубое небо и горный пейзаж. Спортсменка фотографирует себя через стекло и передает привет своим подписчикам в соцсетях.

Свитолина показала, чем занимается после развода с Монфисом. Фото

Элина Свитолина находится в Калифорнии. Источник: instagram.com/elisvitolina

Сейчас Свитолина находится в Калифорнии, где готовится к Итоговому турниру WTA. Соревнования пройдут с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе. Украинка получила право выступить на турнире благодаря попаданию в восьмерку лучших теннисисток сезона. В рейтинге WTA она занимает шестое место.  

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Свитолина показала, чем занимается после развода с Монфисом. Фото

Состав участниц Итогового турнира

Как сообщал OBOZ.UA, 19 октября 32-летняя Свитолина объявила о завершении брака с Монфисом. Среди обстоятельств, негативно повлиявших на отношения, она назвала постоянные разъезды, напряженный график соревнований и давление публичной жизни.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса в июле-2021. Источник: Instagram Юлиана Свитолина

Также знаменитая украинка объяснила свое решение личными переживаниями и психологическими последствиями полномасштабной войны в Украине. При этом она подчеркнула, что Гаэль поддерживал ее в сложный период, а их 3-летняя дочь останется главным приоритетом для обоих родителей.

Свитолина показала, чем занимается после развода с Монфисом. Фото

Монфис с Элиной и их дочкой Скай

Монфис также прокомментировал разрыв. Француз признался, что переживает непростой период, а расставание причинило ему сильную эмоциональную боль. 

Свитолина показала, чем занимается после развода с Монфисом. Фото

Гаэль Монфис. Источник: instagram.com/iamgaelmonfils/

После объявления о расставании Свитолина снялась с турнира в Токио, чтобы уделить внимание личной жизни и психологическому состоянию.

Свитолина показала, чем занимается после развода с Монфисом. Фото

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Ранее Элина показала себя после того, как рассталась с Монфисом. 

Свитолина показала, чем занимается после развода с Монфисом. Фото

Элина Свитолина рассталась с Монфисом. Источник: instagram.com/elisvitolina/

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