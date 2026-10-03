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Свитолина перевернула матч и добыла волевую победу на супертурнире в Пекине. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read3 мин
icon 1,6 т.
Свитолина перевернула матч и добыла волевую победу на супертурнире в Пекине. Видео
Первая ракетка Украины выиграла в упорной борьбе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине, одержав победу над Катержиной Синяковой (№55 WTA) в трех сетах. Украинка уступила чешке в стартовой партии со счетом 1:6, но затем выиграла два следующих сета и завершила встречу в свою пользу – 6:4, 6:2.

Поединок на корте имени Брэда Дрюэтта продолжался ровно два часа. Синякова сразу завладела инициативой и уверенно забрала первый сет, отдав сопернице лишь один гейм.

Свитолина перевернула матч и добыла волевую победу на супертурнире в Пекине. Видео

Катержина Синякова

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Во второй партии Свитолина сумела изменить ход встречи. Украинская теннисистка выиграла сет 6:4, после чего в решающей партии окончательно перехватила преимущество. Элина довела третий сет до победы со счетом 6:2.

Свитолина перевернула матч и добыла волевую победу на супертурнире в Пекине. Видео

Элина Свитолина

Свитолина завершила матч с двумя эйсами и двумя двойными ошибками. Ее первая подача проходила в 71% случаев, а выигрыш очков на первой подаче составил 60%: 39 из 65. На второй подаче украинка выиграла 46% очков.

Синякова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и попала первой подачей в 59% случаев. На первой подаче чешка также выиграла 60% очков: 32 из 53, на второй ее показатель составил 50%.

Свитолина перевернула матч и добыла волевую победу на супертурнире в Пекине. Видео

Свитолина победила Синякову

Обе теннисистки реализовали по 36% брейк-пойнтов. Свитолина использовала пять возможностей из 14, а Синякова четыре из 11. По общему количеству выигранных очков украинка также оказалась впереди: 91 против 90.

Для Свитолиной это был первый матч после Открытого чемпионата США. Первый круг пекинского турнира она пропустила благодаря шестому номеру посева.

Победа над Синяковой стала для украинки шестой в шести очных встречах. Таким образом, Свитолина в очередной раз обыграла чешскую теннисистку и продолжила выступление на China Open.

В 1/16 финала Свитолину ждет матч против Марии Саккари. Греческая теннисистка, получившая 25-й номер посева, ранее обыграла австралийку Шторм Хантер со счетом 6:2, 6:2.

В третьем круге турнира в Пекине также сыграют еще две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Дарья Снигур.

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