Свитолина перевернула матч и добыла важнейшую победу на Итоговом турнире. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Александр Стубб"Очень хорошо подготовленный": Стубб раскрыл, какой "сигнал" дал Путин во время разговора об УкраинеБлизнецы Уизли из "Гарри Поттера" обратились к украинцам в трудные времена и предложили "отличный способ отвлечься"Близнецы Уизли из "Гарри Поттера" обратились к украинцам в трудные времена и предложили "отличный способ отвлечься"Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в водеПропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в водеУкраинской чемпионке мира по боксу предложили сменить гражданство. Какая страна и что ответила спортсменкаУкраинской чемпионке мира по боксу предложили сменить гражданство. Какая страна и что ответила спортсменкаМонтаж солнечных панелей. ИллюстрацияСолнечные панели для дома стоят уже как автомобиль: за сколько лет окупятся и помогут ли при блэкаутахВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииВилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима КутергиВилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима КутергиУкраина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробностиУкраина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробностиЛучший футболист сборной Украины отказался выступать в Украине и уехал за границуЛучший футболист сборной Украины отказался выступать в Украине и уехал за границуИллюстрация – продажа автомобиляВ Украине переписали правила продажи авто: кто заплатит 23% налога
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Свитолина перевернула матч и добыла важнейшую победу на Итоговом турнире. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
6
Свитолина перевернула матч и добыла важнейшую победу на Итоговом турнире. Видео
Поединок завершился в трех сетах

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу над первой ракеткой Чехии Каролиной Муховой (№7 WTA) во втором туре Итогового турнира WTA. Украинка уступила в первой партии со счетом 3:6, но затем выиграла два следующих сета с одинаковым результатом 6:2, что позволило ей сохранить шансы на выход в полуфинал.

Встреча началась с обмена выигранными геймами на подаче. При счете 1:1 Свитолина проиграла свою подачу, а затем не смогла отыграться в следующем гейме, позволив сопернице увеличить преимущество до 3:1.

Свитолина перевернула матч и добыла важнейшую победу на Итоговом турнире. Видео

Элина Свитолина

32-летняя одесситка сократила отставание до 2:3, однако удержать свою подачу в седьмом гейме ей не удалось. Мухова повела 5:2 и получила возможность подать на партию. Свитолина сумела отыграть один брейк, но чешская теннисистка сразу же ответила обратным брейком и завершила сет со счетом 6:3.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
81,7 т.
Звездный гимнаст Ковтун отказался говорить об Украине и рассказал, как "искренне рад" выступать за новую сборную
81,7 т.
Звездный гимнаст Ковтун отказался говорить об Украине и рассказал, как "искренне рад" выступать за новую сборную
Александр ЧекановАлександр Чеканов
71,0 т.
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата
71,0 т.
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата
Александр ЧекановАлександр Чеканов
46,7 т.
У легенды "Динамо" Олега Блохина возникли проблемы в 74 года
46,7 т.
У легенды "Динамо" Олега Блохина возникли проблемы в 74 года
Свитолина перевернула матч и добыла важнейшую победу на Итоговом турнире. Видео

Каролина Мухова

Во второй партии Мухова первой вышла вперед, взяв стартовый гейм. Свитолина сравняла счет, после чего теннисистки продолжили обмениваться выигранными геймами до 2:2.

Переломным стал пятый гейм. Украинка сделала брейк, а затем закрепила преимущество, выиграв затяжной гейм на собственной подаче. При счете 4:2 Свитолина снова взяла подачу соперницы, после чего уверенно подала на сет. Итог второй партии: 6:2.

Свитолина перевернула матч и добыла важнейшую победу на Итоговом турнире. Видео

Элина Свитолина

В решающем сете украинка продолжила наращивать преимущество. После обмена первыми двумя геймами Свитолина сделала брейк и повела 2:1. Затем она выиграла еще четыре гейма, доведя счет до 6:2.

Свитолина перевернула матч и добыла важнейшую победу на Итоговом турнире. Видео

Элина Свитолина

После победы над Каролиной Муховой Элина Свитолина сохранила шансы на выход в полуфинал Итогового турнира WTA. Теперь украинка имеет одну победу и одно поражение (в первом туре от Мирры Андреевой). Для гарантированного выхода в плей-офф ей необходимо обыграть Арину Соболенко в заключительном туре. В таком случае у Свитолиной будет две победы, чего достаточно для попадания в первую двойку группы.

Однако у Элины остается и теоретический шанс на полуфинал даже в случае поражения от Соболенко. Для этого Арина должна выиграть оба оставшихся матча, в том числе у Мирры Андреевой, а Каролина Мухова должна обыграть Андрееву в последнем туре. Тогда у Свитолиной, Андреевой и Муховой будет по одной победе. Путевку в полуфинал разыграют по дополнительным показателям: проценту выигранных сетов, а при равенстве результатов проценту выигранных геймов. Если Мухова проиграет Андреевой, поражение Свитолиной от Соболенко лишит украинку шансов на выход.

Следующий матч Свитолина проведет 13 ноября против Арины Соболенко. Эта встреча станет для украинки решающей: победа выведет ее в полуфинал либо обеспечит участие в распределении мест по дополнительным показателям при определенном раскладе в параллельном матче.

Похожие темы
СШАЭлина СвитолинаЭлина Свитолина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!