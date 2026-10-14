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Свитолина обыграла россиянку на супертурнире в Китае и вышла в WTA Finals

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Свитолина обыграла россиянку на супертурнире в Китае и вышла в WTA Finals
Свитолина обыграла Самсонову

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в эффектном стиле вышла в третий круг супертурнира в китайском Ухане с призовым фондом в четыре миллиона долларов. Наша соотечественница в трех сетах обыграла представительницу России под "нейтральным флагом" Людмилу Самсонову, благодаря чему квалифицировалась на Итоговый турнир.

Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. Украинка оказалась сильнее 6:2, 5:7, 6:2. Элина четыре раза подала навылет, реализовала девять из 18 брейкпоинтов м записала в свой пассив сразу семь двойных ошибок.

Свитолина обыграла россиянку на супертурнире в Китае и вышла в WTA Finals

Элина Свитолина

Свитолина обыграла россиянку на супертурнире в Китае и вышла в WTA Finals

Статистика матча Свитолина – Самсонова. Источник: WTA

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Эта победа принесла Свитолиной 120 очков в мировой рейтинг и позволила и позволила набрать 5005 пунктов за последние 52 неделе, что было минимальной отметкой для выхода на Итоговый турнир 2026 года. Соревнования состоятся в американском Индиан-Уэллсе с 7 по 14 ноября.

Еще одна наша соотечественница Марта Костюк продолжает борьбу за последнее место на турнире с чешкой Каролиной Муховой и полькой Игой Швентек. При этом шансы киевлянки отобраться на WTA Finals выглядят минимальными.

Свитолина обыграла россиянку на супертурнире в Китае и вышла в WTA Finals

Гонка за WTA Finals. Источник: live-tennis.eu

Свитолина обыграла россиянку на супертурнире в Китае и вышла в WTA Finals

Свитолина вышла на Итоговый турнир

Как сообщал OBOZ.UA, вторая ракетка Украины Марта Костюк вызвала ажиотаж на предтурнирном мероприятии в Ухане в нежно-розовом платье от Miu Miu.

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