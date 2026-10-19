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"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом
Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила том, что вместе с ее мужем Гаэлем Монфисом приняли решение о разводе. 32-летняя спортсменка отметила, что с началом преступной войны России против Украины она в буквальном смысле потеряла себя.

Об этом Свитолина сообщила на своей странице в социальной сети instagram. По словам теннисистки, она провела немало бессонных ночей в собственных переживаниях, пытаясь понять, как жить дальше. Элина добивала, что Монфис с понимаем отнесся к ее инициативе завершить брак.

"Все знают, как много для меня значит Украина. Но я редко говорила о том, что война сделала со мной изнутри. Сегодня я хочу быть более откровенной. Вы не видели моих бессонных ночей, сомнений и того, как я постепенно теряла саму себя. Гаэль видел все это. Со временем я поняла, что мне нужно найти путь обратно к себе – и сделать это, оставаясь в браке, невозможно. Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое трудное, что мне доводилось говорить человеку, которого я люблю", – написала Свитолина.

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Теннисистка также призвала поклонников не искать виновных в ситуации. "Наш брак подходит к концу, но наша семья – нет. Пожалуйста, знайте: здесь нет виноватых. Есть лишь два человека, которые глубоко любили друг друга, и история, которая теперь меняет свой формат. Мы просим вас о проявлении доброты и о том, чтобы нам дали пространство, необходимое для исцеления", – подчеркнула украинка.

Напомним, Свитолина и Монфис начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.

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