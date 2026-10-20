''Мир уже не сомневается...'' Легенда мирового спорта сказал, кто на самом деле Трамп

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа после российской атаки на Харьковскую область, в результате которой погибли три человека, в том числе младенец. Бывший хоккеист заявил, что американский лидер поддерживает тяжкие преступления ради собственной выгоды.

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Гашек опубликовал заявление в социальной сети X, отреагировав на удар российских войск по парку в Харьковской области. В результате атаки погибли ребенок, находившийся в коляске, и две женщины. Еще 15 человек получили ранения, семеро из них дети.

"Именно это поддерживает нынешний президент США. Да, сегодня мир и большинство жителей США уже не сомневаются, что Трамп стал сторонником самых отвратительных преступников и преступлений. Для Трампа преступления вполне приемлемы, если приносят ему личную выгоду", – написал Гашек.

Ранее Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным объявил о договоренности возобновить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки, выведя его из-под санкций.

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Доминик Гашек является одним из наиболее известных хоккейных вратарей в истории. За карьеру в НХЛ он дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Детройта" и шесть раз получал "Везина Трофи", ежегодно вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гашек отверг пропагандистские нарративы о том, что украинцы готовы пожертвовать своей территорией ради окончания войны.

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Напомним, что Доминик последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года легендарный хоккеист записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.