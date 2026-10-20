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"Мир уже не сомневается..." Легенда мирового спорта сказал, кто на самом деле Трамп

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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"Мир уже не сомневается..." Легенда мирового спорта сказал, кто на самом деле Трамп
Чешский вратарь не сдержал эмоций

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа после российской атаки на Харьковскую область, в результате которой погибли три человека, в том числе младенец. Бывший хоккеист заявил, что американский лидер поддерживает тяжкие преступления ради собственной выгоды.

''Мир уже не сомневается...'' Легенда мирового спорта сказал, кто на самом деле Трамп

Доминик Гашек. Источник: Кадр из видео

Гашек опубликовал заявление в социальной сети X, отреагировав на удар российских войск по парку в Харьковской области. В результате атаки погибли ребенок, находившийся в коляске, и две женщины. Еще 15 человек получили ранения, семеро из них дети.

"Именно это поддерживает нынешний президент США. Да, сегодня мир и большинство жителей США уже не сомневаются, что Трамп стал сторонником самых отвратительных преступников и преступлений. Для Трампа преступления вполне приемлемы, если приносят ему личную выгоду", – написал Гашек.

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''Мир уже не сомневается...'' Легенда мирового спорта сказал, кто на самом деле Трамп

Гашек раскритиковал Трампа. Источник: x.com/hasek_dominik

Ранее Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным объявил о договоренности возобновить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки, выведя его из-под санкций.

''Мир уже не сомневается...'' Легенда мирового спорта сказал, кто на самом деле Трамп

Трамп и Путин

Доминик Гашек является одним из наиболее известных хоккейных вратарей в истории. За карьеру в НХЛ он дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Детройта" и шесть раз получал "Везина Трофи", ежегодно вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гашек отверг пропагандистские нарративы о том, что украинцы готовы пожертвовать своей территорией ради окончания войны.

''Мир уже не сомневается...'' Легенда мирового спорта сказал, кто на самом деле Трамп

Доминик Гашек. Источник: Кадр из видео

Напомним, что Доминик последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года легендарный хоккеист записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо"

''Мир уже не сомневается...'' Легенда мирового спорта сказал, кто на самом деле Трамп

Доминик Гашек. Источник: sport.ua

Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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