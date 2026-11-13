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Суркис назвал футболиста, который станет конкурентом лучшего бомбардира в "Динамо"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
648
Суркис назвал футболиста, который станет конкурентом лучшего бомбардира в "Динамо"
Суркис назвал футболиста, который станет конкурентом лучшего бомбардира в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил уверенность в том, что французкий легионер Пьер Мунгенге уже в самое ближайшее время составит конкуренцию украинскому форварду Матвею Пономаренко. Босс "бело-синих" высоко оценил способности и перспективы 18-летнего воспитанника академии "Пари Сен-Жермена".

Об этом Суркис заявил в интервью официальному сайту "Динамо", отвечая на вопрос о новом подходе в клубной селекции, когда стараются искать юных талантов по всей Европе. По словам президента "бело-синих", вместе с Мунгенге он в будущем рассчитывает на прогресс ивуарийского нападающего Кеассе Ба и бразильского вингера Густаво Прадо.

Суркис назвал футболиста, который станет конкурентом лучшего бомбардира в ''Динамо''

Игорь Суркис. Источник: ФК "Динамо" Киев

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Суркис назвал футболиста, который станет конкурентом лучшего бомбардира в ''Динамо''

Матвей Пономаренко в матче с "Шахтером". Источник: ФК "Динамо" Киев

"Это молодые ребята, которым нужно влиться в состав. Им нужно время, чтобы адаптироваться. У нас не так много таких футболистов. Правильно сказали, что легионеры начали улыбаться. Мунгенге – молодой парень, ему 18 лет. У нас есть Пономаренко, и с ним он должен конкурировать. Он вышел на поле и ничего не испортил. Мы должны рассчитывать на этих футболистов. Я понимаю, что у него все будет в порядке", – сказал Суркис.

Отметим, что Пономаренко второй сезон подряд является лучшим бомбардиром "Динамо". В минувшем сезоне он записал на свой счет 16 мячей за основу киевлян, а в нынешнем отличился уже семь раз.

Кеассе Ба.Источник: ФК ''Динамо'' Киев

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев негативно оценил перспективы нынешнего состава команды.

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